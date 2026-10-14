به گزارش خبرنگار مهر، دویست‌وبیست‌وهشتمین اجتماع مردم کرمانشاه در قالب هفته سی‌وسوم تجمعات شبانه «نحن منتقمون»، شامگاه چهارشنبه ۲۲ مهرماه برگزار می‌شود.

این اجتماع از ساعت ۲۰:۳۰ آغاز خواهد شد و شرکت‌کنندگان مسیر بلوار طاقبستان، مقابل درِ حوزه علمیه، تا بریدگی مرادحاصل را طی خواهند کرد.

برگزارکنندگان این تجمعات، حمایت از آرمان‌های انقلاب اسلامی و تجدید بیعت با رهبر معظم انقلاب را از اهداف برگزاری اجتماعات شبانه عنوان کرده‌اند.

فریاد خونخواهی رهبر شهید و تأکید بر استکبارستیزی نیز از دیگر اهداف اعلام‌شده برای برگزاری این برنامه‌هاست.