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۲۲ مهر ۱۴۰۵، ۸:۳۲

دویست‌وبیست‌وهشتمین اجتماع نحن منتقمون در کرمانشاه برگزار می‌شود

دویست‌وبیست‌وهشتمین اجتماع نحن منتقمون در کرمانشاه برگزار می‌شود

کرمانشاه - دویست‌وبیست‌وهشتمین اجتماع شبانه «نحن منتقمون» شامگاه چهارشنبه ۲۲ مهرماه با حضور مردم کرمانشاه برگزار خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، دویست‌وبیست‌وهشتمین اجتماع مردم کرمانشاه در قالب هفته سی‌وسوم تجمعات شبانه «نحن منتقمون»، شامگاه چهارشنبه ۲۲ مهرماه برگزار می‌شود.

این اجتماع از ساعت ۲۰:۳۰ آغاز خواهد شد و شرکت‌کنندگان مسیر بلوار طاقبستان، مقابل درِ حوزه علمیه، تا بریدگی مرادحاصل را طی خواهند کرد.

برگزارکنندگان این تجمعات، حمایت از آرمان‌های انقلاب اسلامی و تجدید بیعت با رهبر معظم انقلاب را از اهداف برگزاری اجتماعات شبانه عنوان کرده‌اند.

فریاد خونخواهی رهبر شهید و تأکید بر استکبارستیزی نیز از دیگر اهداف اعلام‌شده برای برگزاری این برنامه‌هاست.

کد مطلب 6977338

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