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۲۲ مهر ۱۴۰۵، ۸:۳۵

مقام اروپایی: برخی با روس‌هراسی دنبال کسب اعتبار سیاسی هستند

مقام اروپایی: برخی با روس‌هراسی دنبال کسب اعتبار سیاسی هستند

یک نماینده پارلمان اروپا درباره تلاش برخی رهبران سیاسی برای کسب اعتبار سیاسی با ترویج روس‌هراسی هشدار داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، «فرناند کارتایزر» نماینده لوکزامبورگ در پارلمان اروپا در مصاحبه با ریانووستی اعلام کرد که برخی رهبران غربی عامدانه روس‌هراسی را ترویج می کنند تا اعتبار سیاسی خود را حفظ کرده و به اهدافشان دست یابند؛ رویکردی که به بی‌ثباتی خطرناک منجر می‌شود.

وی افزود: برخی مقام‌های غربی در ماه‌های اخیر، بدون ارائه شواهد کافی، بارها روسیه را به انجام اقدامات ترکیبی علیه دولت های غربی متهم کرده‌اند.

نماینده لوکزامبورگ در پارلمان اروپا گفت: روس‌هراسی، علاوه بر تأثیرگذاری بر افکار عمومی می‌تواند به ابزاری برای توجیه تصمیمات و اهداف سیاسی رهبران غربی تبدیل شود.

این نماینده پارلمان اروپا پیش‌تر نیز از سیاست اتحادیه اروپا در قبال روسیه انتقاد کرده و بر ضرورت ازسرگیری گفت‌وگوهای سیاسی میان بروکسل و مسکو تأکید کرده بود.

کد مطلب 6977342

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