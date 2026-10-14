افشین یگانه در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به آسیب‌پذیری کودکان در حوادث و شرایط اضطراری اظهار کرد: حمایت از این گروه سنی تنها به تأمین نیازهای اولیه محدود نمی‌شود و ایجاد احساس امنیت، فراهم‌کردن زمینه بازی و یادگیری و توجه به سلامت روان و نیازهای عاطفی آنان نیز باید مورد توجه قرار گیرد.

وی با بیان اینکه پایان هفته ملی کودک نباید به معنای پایان توجه به حقوق و نیازهای کودکان باشد، افزود: این مناسبت فرصتی برای تأکید دوباره بر ضرورت مراقبت مستمر از ابعاد جسمی، روانی و عاطفی کودکان است.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان کرمانشاه با اشاره به برنامه‌های بشردوستانه این جمعیت تصریح کرد: آموزش ایمنی، پیشگیری از حوادث، ترویج نوع‌دوستی و کمک به همنوع از جمله موضوعاتی است که در قالب فعالیت‌های آموزشی، فرهنگی و حمایتی دنبال می‌شود.

یگانه فضاهای دوستدار کودک را از ظرفیت‌های مؤثر در حمایت از کودکان آسیب‌دیده دانست و گفت: این محیط‌ها متناسب با سن و نیازهای کودکان طراحی می‌شوند و امکان بازی، یادگیری، ارتباط با همسالان و بیان احساسات را در فضایی امن فراهم می‌کنند.

وی ادامه داد: حضور کودکان در چنین فضاهایی، به‌ویژه پس از وقوع حوادث و در موقعیت‌های اضطراری، می‌تواند به کاهش فشارهای روانی و تقویت احساس امنیت آنان کمک کند.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان کرمانشاه همچنین به نقش تیم‌های سحر، متشکل از سفیران حمایت‌های روانی و اجتماعی، اشاره کرد و بیان کرد: اعضای آموزش‌دیده این تیم‌ها با اجرای فعالیت‌های متناسب با شرایط حادثه‌دیدگان، در حمایت روانی و اجتماعی از کودکان و خانواده‌های آسیب‌دیده مشارکت می‌کنند.

یگانه با تأکید بر اهمیت برخورد همدلانه با کودکان خاطرنشان کرد: شنیدن نگرانی‌های آنان، فراهم‌کردن فرصت بازی و فعالیت‌های گروهی و ایجاد محیطی آرام و قابل اعتماد، به سازگاری بهتر کودکان با شرایط دشوار کمک می‌کند.

وی رعایت تفاوت‌های فردی، حفظ کرامت انسانی و صیانت از حریم خصوصی کودکان را از الزامات ارائه خدمات حمایتی برشمرد و افزود: در مواردی که کودک به مداخله تخصصی نیاز دارد، باید زمینه ارجاع او به متخصصان و مراکز مربوط فراهم شود.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان کرمانشاه، آموزش ایمنی و پیشگیری از حوادث، برگزاری فعالیت‌های فرهنگی متناسب با گروه‌های سنی، ترویج بازی‌های مشارکتی و آشنایی کودکان با فعالیت‌های بشردوستانه را از دیگر محورهای فعالیت در این حوزه عنوان کرد.

یگانه همچنین بر لزوم همکاری با خانواده‌ها، مراکز آموزشی و نهادهای مرتبط با امور کودکان تأکید کرد و گفت: استفاده از ظرفیت اعضای جوانان هلال‌احمر در برنامه‌های آموزشی و داوطلبانه می‌تواند به گسترش فرهنگ همدلی، مسئولیت‌پذیری اجتماعی و مشارکت در فعالیت‌های بشردوستانه کمک کند.

وی ابراز امیدواری کرد با توسعه آموزش‌های همگانی، تقویت تیم‌های سحر و گسترش فضاهای دوستدار کودک، زمینه حمایت مؤثرتر از کودکان و ارتقای سلامت روان و تاب‌آوری آنان در استان کرمانشاه فراهم شود.