  1. استانها
  2. فارس
۲۲ مهر ۱۴۰۵، ۸:۴۲

آمادگی کامل شبکه انتقال برق جنوب به شمال برای عبور از زمستان

آمادگی کامل شبکه انتقال برق جنوب به شمال برای عبور از زمستان

شیراز-مدیرعامل شرکت توانیر با تأکید بر نقش راهبردی فارس در تکمیل رینگ تبادل انرژی کشور گفت: خطوط انتقال درکریدور جنوب به شمال در بالاترین سطح آمادگی فنی برای عبور از دوره سرد سال قرار دارند.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد اله‌داد صبح چهارشنبه در نشست مدیران صنعت برق استان فارس و از بازدید شبانه از مرکز دیسپاچینگ جنوب و مدیریت توزیع امور چهار برق شیراز و قدردانی از تلاش کارکنان اتفاقات برق، گفت: خطوط و پست‌های تبادلی این مسیر، شریان حیاتی پایداری شبکه و انتقال مطمئن برق به مناطق پرمصرف کشور هستند و به همین دلیل در اولویت برنامه‌های تعمیراتی و بهسازی شبکه قرار دارند.

وی با اشاره به احداث و راه‌اندازی پست برق گویوم در مدت‌زمان کم‌سابقه ۴۰ روز افزود: اجرای این پروژه حیاتی، نمادی از عزم جهادی کارکنان صنعت برق و نشان‌دهنده ظرفیت فنی و تخصصی این مجموعه برای پاسخ‌گویی به نیازهای فوری و تسریع در توسعه زیرساخت‌های منطقه است.

مدیرعامل شرکت توانیر با اشاره به ایثارگری کارکنان صنعت برق در صیانت از زیرساخت‌های حیاتی کشور بیان کرد: با وجود خسارات واردشده به تأسیسات در دوران جنگ تحمیلی، تلاش همکاران موجب شد تأمین برق مجموعه‌های پتروشیمی منطقه تا ۶ برابر افزایش یابد و چرخه فعالیت این صنایع راهبردی متوقف نشود.

اله‌داد همچنین با تجلیل از شهید خدمت محمدباقر محمدی تأکید کرد: جان‌فشانی شهدای صنعت برق در پاسداری از شبکه و خدمت‌رسانی به مردم در شرایط دشوار جنگی، الگویی ارزشمند برای کارکنان این صنعت است.

وی در ادامه با اشاره به برنامه‌های اصلاحی شبکه توزیع برق اظهار کرد: ارتقای سطح ولتاژ شبکه برق شهر از ۱۱ به ۲۰ کیلوولت با جدیت دنبال می‌شود.

مدیرعامل شرکت توانیر افزود: این اقدام فنی با هدف رفع گلوگاه‌های شبکه، کاهش محدودیت‌ها، ارتقای کیفیت توان و افزایش پایداری شبکه توزیع برق ضروری است.

کد مطلب 6977348

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها