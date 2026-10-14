آمادگی کامل شبکه انتقال برق جنوب به شمال برای عبور از زمستان

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد اله‌داد صبح چهارشنبه در نشست مدیران صنعت برق استان فارس و از بازدید شبانه از مرکز دیسپاچینگ جنوب و مدیریت توزیع امور چهار برق شیراز و قدردانی از تلاش کارکنان اتفاقات برق، گفت: خطوط و پست‌های تبادلی این مسیر، شریان حیاتی پایداری شبکه و انتقال مطمئن برق به مناطق پرمصرف کشور هستند و به همین دلیل در اولویت برنامه‌های تعمیراتی و بهسازی شبکه قرار دارند.

وی با اشاره به احداث و راه‌اندازی پست برق گویوم در مدت‌زمان کم‌سابقه ۴۰ روز افزود: اجرای این پروژه حیاتی، نمادی از عزم جهادی کارکنان صنعت برق و نشان‌دهنده ظرفیت فنی و تخصصی این مجموعه برای پاسخ‌گویی به نیازهای فوری و تسریع در توسعه زیرساخت‌های منطقه است.

مدیرعامل شرکت توانیر با اشاره به ایثارگری کارکنان صنعت برق در صیانت از زیرساخت‌های حیاتی کشور بیان کرد: با وجود خسارات واردشده به تأسیسات در دوران جنگ تحمیلی، تلاش همکاران موجب شد تأمین برق مجموعه‌های پتروشیمی منطقه تا ۶ برابر افزایش یابد و چرخه فعالیت این صنایع راهبردی متوقف نشود.

اله‌داد همچنین با تجلیل از شهید خدمت محمدباقر محمدی تأکید کرد: جان‌فشانی شهدای صنعت برق در پاسداری از شبکه و خدمت‌رسانی به مردم در شرایط دشوار جنگی، الگویی ارزشمند برای کارکنان این صنعت است.

وی در ادامه با اشاره به برنامه‌های اصلاحی شبکه توزیع برق اظهار کرد: ارتقای سطح ولتاژ شبکه برق شهر از ۱۱ به ۲۰ کیلوولت با جدیت دنبال می‌شود.

مدیرعامل شرکت توانیر افزود: این اقدام فنی با هدف رفع گلوگاه‌های شبکه، کاهش محدودیت‌ها، ارتقای کیفیت توان و افزایش پایداری شبکه توزیع برق ضروری است.