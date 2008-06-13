نبض جنگهای آینده در دستان روباتهای پرنده

به گزارش خبرگزاری مهر، به نظر می رسد روزی فرا خواهد رسید که نظامیان کشورهای مختلف از ریز روباتهای پرنده ای استفاده کنند که به پیشرفته ترین فناوریهای شناسایی کننده نظیر حسگرهای فوق حساس و دوربینهای تیز بین مجهز باشند.

با این حال این الزام اجتناب ناپذیر وجود دارد که چنین روباتهایی بتوانند موانع موجود در اطراف خود را شناسایی و بهترین مسیریابی ها را نیز انجام دهند. این روباتها باید قادر باشند تا تجهیزات مختلف که شاید سنگینی و حجم قابل توجهی نیز داشته باشند را نیز حمل کنند. از آن گذشته این روباتها باید آنقدر قدرتمند باشند تا برای مدت طولانی در هوا پرواز کرده و با موفقیت به مقصد مورد نظر برسند.

در این میان نظرات مختلفی مطرح می شود. گروهی از محققان بر این باور هستند که ممکن است کلید اصلی برای تحقق چنین پروژه ای در ساختار پروازی سنجاقکها نهفته باشد. سنجاقکها یکی از حشرات پیچیده ای محسوب می شوند که برای پرواز ماهرانه در ارتفاعات مختلف از چهار بال خود و به صورت مستقل از هم استفاده می کنند. این ویژگی به حشره امکان می دهد تا حرکات پروازی منحصربفردی آن هم در سریعترین زمانهای ممکن داشته باشد.

محققان در بررسیهایی که از این حشره به عمل آورده اند دریافته اند که سنجاقکها می توانند در کوتاهترین زمان ممکن حرکات مختلفی نظیر پرواز در ارتفاع پایین، سر خوردن در هوا و حرکت به عقب را انجام دهند.

در این میان گروههای تحقیقاتی متعددی دست به کار شده اند. یکی از این گروهها شامل دانشمندانی از کالج دامپزشکی سلطنتی انگلیس و دانشگاه اولم آلمان می شود. دانشمندانی که از این دو دانشگاه همکاری جالب توجهی را آغاز کرده اند اخیرا سنجاقک روباتیکی ساخته اند که با استفاده از آن امکانی همچون اندازه گیری جریان هوای بالا و زیر سطح بالها در چرخه های حرکتی و پروازی متفاوت حشره وجود فراهم شده است.

دانشمندان این پروژه امیدوارند تا با استفاده از نتایج این بررسیها دریچه ای مطمئن به سوی طراحی و ساخت روباتهای سریع حرکت باز کنند.