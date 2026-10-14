استاندار کرمانشاه: استانداردسازی مسیر توسعه پایدار و رونق صادرات است

به گزارش خبرگزاری مهر، منوچهر حبیبی در پیامی به مناسبت روز جهانی استاندارد، کیفیت را از مؤلفه‌های اصلی پیشرفت اقتصادی، حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و افزایش اعتبار محصولات ایرانی در بازارهای داخلی و خارجی دانست.

وی در این پیام، استاندارد را فراتر از مجموعه‌ای از الزامات فنی توصیف کرد و آن را عاملی برای ایجاد اعتماد میان تولیدکنندگان، مصرف‌کنندگان و فعالان بازار برشمرد. به گفته وی، در فضای رقابتی اقتصاد امروز، رعایت استانداردها زمینه ماندگاری تولید، اعتباربخشی به برندها و گسترش فرصت‌های صادراتی را فراهم می‌کند.

استاندار کرمانشاه با اشاره به ظرفیت‌های صنعتی، کشاورزی و تجاری استان و هم‌مرزی آن با عراق، این موقعیت را فرصتی برای تقویت مزیت رقابتی محصولات و توسعه تعاملات اقتصادی منطقه‌ای عنوان کرد.

حبیبی در ادامه، توسعه زیرساخت‌های آزمایشگاهی، تقویت مراکز مرجع کنترل کیفیت و افزایش همکاری میان دانشگاه‌ها و بخش صنعت را از الزامات ارتقای نظام استانداردسازی دانست. بهره‌گیری از فناوری‌های نوین و تقویت توان تخصصی آزمایشگاه‌ها نیز از محورهای مورد تأکید وی در این پیام بود.

وی همچنین تسهیل تجارت مرزی، حضور مؤثر در مجامع تخصصی استاندارد و تقویت نظام ارزیابی انطباق را از اقداماتی برشمرد که می‌تواند به تثبیت جایگاه کرمانشاه در بازارهای منطقه‌ای کمک کند.

استاندار کرمانشاه با تأکید بر نقش مسئولیت‌پذیری تولیدکنندگان و هماهنگی دستگاه‌های اجرایی در ارتقای کیفیت، حفظ حقوق مصرف‌کنندگان و افزایش اعتماد عمومی را از نتایج توجه جدی به استانداردها عنوان کرد.

حبیبی در پایان این پیام، از مدیران و کارشناسان اداره‌کل استاندارد استان و فعالان حوزه‌های تولید، تجارت، نظارت و کیفیت قدردانی کرد و ابراز امیدواری کرد که با همکاری و تلاش مشترک، زمینه رشد تولید، توسعه صادرات و بهبود مستمر کیفیت زندگی مردم استان فراهم شود.

این پیام به مناسبت ۲۲ مهرماه، روز جهانی استاندارد، صادر شده است.