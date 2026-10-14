به گزارش خبرگزاری مهر ، به نقل از روابط عمومی استانداری خراسان شمالی بهمن نوری، استاندار خراسان شمالی، در دیدار با پیرحسین کولیوند، رئیس جمعیت هلال‌احمر جمهوری اسلامی ایران بر ضرورت تقویت تجهیزات و زیرساخت‌های امدادی استان با توجه به شرایط اقلیمی، محورهای مواصلاتی صعب‌العبور و افزایش مخاطرات ناشی از حوادث جاده‌ای تأکید کرد.

در این دیدار، تأمین خودروها و تجهیزات موردنیاز پایگاه‌های امداد و نجات استان و ارتقای توان عملیاتی نیروهای امدادی در محورهای مواصلاتی، از محورهای اصلی گفت‌وگو بود.

همچنین با توجه به پیش‌بینی ناترازی شدید گاز کشور در زمستان پیش رو و احتمال بروز محدودیت در تأمین گاز، به‌ویژه با توجه به قطع گاز در بخش‌هایی از استان خراسان شمالی، ضرورت پیش‌بینی تمهیدات لازم برای مدیریت این شرایط مورد تأکید قرار گرفت.

در همین راستا، تأمین اقلام ضروری و تجهیزات گرمایشی موردنیاز خانواده‌ها برای کاهش مشکلات ناشی از قطع یا افت فشار گاز، از دیگر درخواست‌های مطرح‌شده در این دیدار بود.

تأمین تجهیزات مرکز آموزش تخصصی شمال شرق کشور در خراسان شمالی نیز با هدف ارتقای توان تخصصی و عملیاتی نیروهای امدادی و افزایش آمادگی برای مواجهه با حوادث و بحران‌های احتمالی، مورد پیگیری قرار گرفت.

استاندار خراسان شمالی با تأکید بر ضرورت اتخاذ رویکرد پیشگیرانه در مدیریت بحران، خواستار حمایت جمعیت هلال‌احمر از تقویت زیرساخت‌های امدادی و تأمین نیازهای ضروری استان برای افزایش آمادگی در برابر حوادث و شرایط اضطراری شد.

در پایان این دیدار، پیرحسین کولیوند، رئیس جمعیت هلال‌احمر جمهوری اسلامی ایران، ضمن اعلام قول مساعد برای پیگیری درخواست‌های مطرح‌شده، بر همکاری برای تأمین نیازهای موردنظر در چارچوب ظرفیت‌ها و امکانات این جمعیت تأکید کرد.