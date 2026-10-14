به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه یدیعوت آحارانوت مدعی شد که بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی، ترامپ را از دست داد و این رژیم آمریکا را.

در این گزارش آمده است: در حالی که به موعد انتخابات پارلمانی در اسرائیل نزدیک می شویم نتانیاهو هیچ نشانه سیاسی که مد نظرش بوده از سمت کاخ سفید دریافت نکرده است.

یدیعوت به نقل از حلقه نزدیک به ترامپ مدعی شد که وی از نتانیاهو به دلیل عدم پایان دادن به جنگ غزه خشمگین است چرا که این موضوع مانع گسترش توافقات عادی سازی روابط با کشورهای عربی شده است.

همچنین یکی دیگر از دلایل عصبانیت ترامپ از نتانیاهو وعده های وی در خصوص پیروزی های سریع از جمله در قبال ایران است.

این روزنامه اضافه کرد: تلاش های کابینه نتانیاهو برای دریافت حمایت های علنی از سمت کاخ سفید تاکنون بی نتیجه مانده است.

این در حالی است که تمام سیاست های جنگ طلبانه رژیم صهیونیستی در قبال منطقه و تجاوز واشنگتن و تل آویو با هماهنگی یکدیگر انجام می شود.