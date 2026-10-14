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۲۲ مهر ۱۴۰۵، ۸:۵۹

پرواز مستقیم زاهدان - کویته ایران‌ایر برای نخستین بار برقرار می‌شود

پرواز مستقیم زاهدان - کویته ایران‌ایر برای نخستین بار برقرار می‌شود

هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد که در ادامه توسعه شبکه پروازی ایران‌ایر به پاکستان، برای نخستین بار پرواز در مسیر زاهدان - کویته را راه‌اندازی می‌کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد که در ادامه توسعه شبکه پروازی ایران‌ایر به پاکستان، برای نخستین بار پرواز در مسیر زاهدان - کویته را راه‌اندازی می‌کند که با برقراری این مسیر، تعداد مسیرهای پروازی فعال این شرکت به پاکستان به سه مسیر افزایش می‌یابد.

نخستین پرواز مسیر زاهدان - کویته با شماره ۸۲۶، امروز (چهارشنبه، ۲۲ مهر)، ساعت ۱۰:۱۰ از فرودگاه زاهدان انجام خواهد شد.

همچنین پرواز برگشت این مسیر با شماره ۸۲۷، در همان روز ساعت ۱۴:۲۵ از کویته به مقصد زاهدان انجام می‌شود.

بر اساس برنامه اعلام‌شده، پروازهای مسیر زاهدان - کویته به‌صورت هفتگی و در روزهای چهارشنبه برقرار خواهد بود.

کد مطلب 6977367
زهره آقاجانی

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