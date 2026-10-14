به گزارش خبرنگار مهر، هوای کلان‌شهر اصفهان بر اساس داده‌های ۱۷ ایستگاه‌ پایش فعال منتهی به ساعت هشت صبح چهارشنبه بیست و دوم مهرماه با میانگین ۱۰۱ AQI وضعیت ناسالم برای گروه‌های حساس (سالمندان، افراد دارای بیماری‌های تنفسی، زنان باردار و کودکان) را نشان می‌دهد.

شاخص کیفی هوا از صفر تا ۵۰ هوای پاک، ۵۱ تا ۱۰۰ هوای سالم، ۱۰۱ تا ۱۵۰ ناسالم برای گروه‌های حساس، ۱۵۱ تا ۲۰۰ ناسالم برای عموم، ۲۰۱ تا ۳۰۰ بسیار ناسالم و ۳۰۱ تا ۵۰۰ خطرناک است.

بر اساس داده‌های سامانه برخط کنترل کیفیت هوای سازمان محیط‌زیست (منطقه اصفهان) شاخص هوای این کلان‌شهر در ساعت انتشار این گزارش در ایستگاه‌ خیابان‌ ۲۵ آبان با عدد ۱۰۵، احمدآباد ۱۲۰، انقلاب ۱۰۸، بهارستان غربی ۱۳۰، خیابان پروین اعتصامی و ولدان ۱۱۳، بولوار کاوه ۱۰۴ و کردآباد ۱۴۷ AQI نارنجی و ناسالم برای گروه‌های حساس است.

شاخص هوا همچنین در ایستگاه پارک زمزم با عدد ۷۳، دانشگاه صنعتی ۸۴، علوم پزشکی اصفهان ۸۸، رهنان ۹۲، زینبیه و میرزا طاهر ۸۳، سپاهان‌شهر ۸۵، فرشادی ۱۰۰ و فیض ۹۴ AQI وضعیت قابل قبول را نشان می‌دهد.

شاخص آلودگی هوا به طور معمول برای پنج آلاینده هوا شامل مونوکسیدکربن (CO) ، اُزن (O۳) ، دی اکسید نیتروژن (NO۲) ، دی اکسید گوگرد (SO۲) و ذرات معلق زیر ۲.۵ میکرون (PM۲.۵) اندازه گیری و به طور روزانه در ایستگاه های پایش هوا، ثبت می شود.

شاخص کیفی هوا ( Air Quality Index ) معیاری است که غلظت ترکیبات مختلف آلاینده موجود در هوا نظیر مونوکسید کربن، دی اکسید گوگرد، ترکیبات نیتروژن دار، اوزون و ذرات معلق ( ذرات کوچک‌تر از ۱۰ میکرومتر و ذرات کوچک‌تر از ۲.۵ میکرومتر) را که دارای حدود مجاز متفاوت با واحدهای مختلف است به یک عدد بدون واحد تبدیل می‌کند و وضعیت آلودگی هوا را نمایش می‌دهد.