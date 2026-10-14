به گزارش خبرنگار مهر، مهدی جمالی‌نژاد صبح چهارشنبه در جلسه ستاد انتخابات استان با اشاره به حساسیت و اهمیت راهبردی فرآیند انتخابات پیش‌رو اظهار کرد: موضوع انتخابات یک مقوله ملی و کلیدی است که به هیچ عنوان نباید در روال عادی و روزمرگی قرار گیرد یا امور اجرایی آن به روزهای پایانی موکول شود.

استاندار اصفهان با بیان اینکه رصد دقیق تحولات و پیگیری‌های انجام‌شده از نهادهای ذی‌ربط کشوری نشان می‌دهد که انتخابات قطعا در موعد مقرر برگزار خواهد شد، تصریح کرد: بر همین اساس، از تمامی مدیران، دستگاه‌ها و همکاران دست‌اندرکار در این عرصه می‌خواهم تا با بازنگری در جدول زمان‌بندی‌ها، امور را با فشردگی و انضباط بیشتری دنبال کنند تا هیچ بخش یا حوزه‌ای در فرآیند آماده‌سازی معطل نماند.

جمالی‌نژاد در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر ضرورت صیانت از سرمایه اجتماعی و حضور آگاهانه مردم در صحنه افزود: استان اصفهان همواره در مشارکت‌های عمومی و رویدادهای سرنوشت‌ساز پیشتاز بوده و کارنامه‌ای درخشان دارد؛ با این وجود، انسجام‌بخشی به بافت محلات و تقویت پیوندهای مردمی نباید به وقت انتخابات محدود شود.

وی خاطرنشان کرد: استمرار نشست‌ها، بازدیدهای میدانی و دیدارهای چهره‌به‌چهره با اقشار مختلف در سطح محلات و مناطق گوناگون، اصلی‌ترین راهکار برای شنیدن بی‌واسطه مطالبات، رفع دغدغه‌ها و تحکیم اعتماد عمومی است و مدیران باید حضور در میان مردم را به عنوان یک وظیفه مستمر سرلوحه کار خود قرار دهند.

پوشش جامع زیرساخت‌ها و آمادگی بحران اصفهان؛ از خطوط ارتباطی تا ایمنی شعب اخذ رأی

منصور شیشه‌فروش، مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان نیز در ادامه جلسه ستاد انتخابات استان، به تشریح اقدامات پشتیبانی و ایمنی زیرساخت‌های رأی‌گیری پرداخت و با اشاره به منویات استاندار مبنی بر صیانت کامل از آرای مردم و سلامت برگزاری انتخابات اظهار کرد: با هماهنگی‌های فشرده صورت‌گرفته با شرکت مخابرات، تمامی سایت‌های BTS معیوب و دارای اختلال در سطح استان شناسایی شده و به‌قید فوریت در مدار سرویس‌دهی قرار گرفته‌اند تا پوشش کامل مخابراتی برای تلفن‌های همراه و ثابت در بیش از ۳ هزار شعبه اخذ رأی تضمین شود و هیچ‌گونه خلأ ارتباطی بروز نکند.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان افزود: علاوه بر این، در حوزه پشتیبانی انرژی و لجستیک، با همکاری شرکت نفت تمهیدات لازم برای تأمین سوخت اضطراری ناوگان حمل‌ونقل و با دستگاه‌های متولی برای تأمین برق اضطراری تمامی شعب اخذ رأی اندیشیده شده است؛ ضمن اینکه گروه‌های تخصصی آتش‌نشانی و شرکت‌های خدمات‌رسان گاز و برق، ارزیابی دقیق ایمنی و استانداردسازی تمام شعب را به منظور پیشگیری از هرگونه حادثه احتمالی در دستور کار قرار داده‌اند.

وی با اشاره به هشدارها و نقشه‌های پیش‌بینی هواشناسی مبنی بر تغییرات جوی و احتمال ناپایداری‌های فصلی و بارش‌ها در آبان‌ماه تصریح کرد: دستورالعمل‌های مدون پیشگیری و کنترل بحران به تمامی فرمانداری‌ها و دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شده است تا در صورت بروز هرگونه شرایط جوی ناگوار یا سامانه‌های بارشی شدید، روند برگزاری انتخابات، تردد عوامل اجرایی و فرآیند اخذ رأی بدون کوچک‌ترین وقفه یا مشکلی استمرار یابد.