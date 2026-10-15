یادداشت مهمان، احمد عابدینی، طراح صنعتی: گسترش گوشی‌های هوشمند و تبلت نقشه‌ سرگرمی کودکان را جابه‌جا کرده و قفسه‌ اسباب‌بازی‌ها هر روز کم‌صداتر می‌شود. صحنه‌ای که در آن قفسه‌ پر از اسباب‌بازی کم‌کم به گوشه‌ای برای گردوخاک تبدیل شده و صفحه‌ کوچک لمسی، جای «همدم اصلی» کودک را اشغال کرده؛ برای بسیاری از خانواده‌ها آشناست. پرسش این است: آیا صنعت اسباب‌بازی در رقابت با صفحه نمایش و گوشی‌های هوشمند در آستانه‌ پایان است یا هنوز امیدی برای ادامه دارد؟

از اتاق بازی تا صفحه‌ لمسی

این تحول یک‌شبه رخ نداده، اما سرعتش شگفت‌آور بوده است. بر اساس پیمایش مشهور مؤسسه Common Sense Media در آمریکا، کودکان ۸ تا ۱۲ ساله به‌طور میانگین روزانه حدود پنج و نیم ساعت و نوجوانان بیش از هشت و نیم ساعت را با صفحه‌نمایش سپری می‌کنند؛ زمانی که از ساعت‌های حضور در مدرسه هم بیشتر است. سازمان جهانی بهداشت نیز هشدار می‌دهد کودکان زیر دو سال اصلاً نباید در معرض صفحه‌نمایش قرار بگیرند و برای گروه سنی ۲ تا ۴ سال حداکثر یک ساعت در روز توصیه می‌شود؛ توصیه‌ای که در عمل با واقعیت خانه‌ها فاصله‌ بسیار زیادی دارد.

نتیجه‌ این فاصله را در رفتار کودکان می‌بینیم: اسباب‌بازی که پارسال بهترین هدیه‌ تولد بود، امروز ساکت و فراموش‌شده پشت تبلت مانده است. والدین همچنان خرید می‌کنند، اما فروش اسباب‌بازی دیگر معیار درستی برای «بازی کردن» نیست؛ چون مالکیت اسباب‌بازی با استفاده از آن فاصله‌ای روزافزون پیدا کرده است.

آیا پایان کار اسباب‌بازی‌ها نزدیک است؟

نه، اما نقش اسباب‌بازی عوض شده است. بازار جهانی اسباب‌بازی همچنان عظیم است و سالانه بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار گردش مالی دارد؛ از برندهای بزرگی چون لگو و ماتل گرفته تا کارگاه‌های کوچک محلی، هنوز میلیاردها قطعه‌ پلاستیکی و چوبی را به دست کودکان می‌رسانند. با این حال رشد این صنعت کند شده و مهم‌تر از آن، سهم اسباب‌بازی از «زمان بازی» کودک به‌شدت کاهش یافته است.

والدین هنوز اسباب‌بازی می‌خرند؛ چون به ارزش تربیتی آن اعتقاد دارند یا خریدش را وظیفه‌ خود می‌دانند، اما کودکان زمان کمتری را با این خریدها می‌گذرانند. به بیان دیگر، اسباب‌بازی از «همدم روزانه» به «هدیه‌ مناسبت‌ها» فروکاسته شده است. پس بحث بر سر مرگ یا حیات نیست؛ پرسش واقعی این است که اسباب‌بازی در رقابتی که قواعدش را دیگران تعیین کردند، می‌تواند دوباره وقت کودک را «بخرد» یا نه.

چرا اسباب‌بازی نمی‌تواند ساعت‌ها کودک را درگیر کند؟

برای پاسخ باید دید بازی دیجیتال با چه فناوری‌ ساخته می‌شود. بازی‌های موبایلی و ویدئویی برخلاف تصور عام صرفاً «سرگرمی» نیستند؛ آن‌ها محصول تیم‌هایی از روانشناسان، طراحان بازی و مهندسان هستند که مأموریتشان نگه‌داشتن حداکثری توجه کاربر است. سه ابزار اصلی این صنعت عبارت‌اند از:

• پاداش متغیر: کودک نمی‌داند پس از این مرحله چه جایزه‌ای در انتظارش است؛ همین عدم قطعیت، مغز را به ترشح دوپامین و ادامه‌دادن وادار می‌کند.

• بازخورد فوری: هر لمس، پاسخ نوری و صوتی بی‌درنگ دارد؛ در حالی که برج چوبی که فرو می‌ریزد، تشویقی به همراه ندارد.

• محتوای بی‌پایان: هیچ مرحله‌ای «آخر» نیست، اما پازل بعد از پنجاه تکه تمام می‌شود.

اسباب‌بازی کلاسیک درست برعکسِ این طراحی است: باز، آهسته و نیازمند خلاقیت. کودک باید خودش داستان بسازد، نقش بازی کند و صبر داشته باشد. این «کندی» در حقیقت جوهر ارزشمند اسباب‌بازی است؛ اما برای مغزی که به سرعت و شلوغی دیجیتال عادت کرده، کسل‌کننده به نظر می‌رسد. تفاوت فقط در جذابیت نیست؛ تفاوت در این است که یک طرف رقابت آگاهانه برای تسخیر توجه طراحی شده و طرف دیگر فقط برای «بازی کردن» ساخته شده است. بازی دیجیتال محصول تیم‌هایی است که هدفشان تسخیر توجه کودک است؛ اسباب‌بازی فقط می‌خواهد بازی کند.

رقابتی نابرابر؛ چالش‌های اصلی اسباب‌بازی

این رقابت از همان ابتدا روی زمینی نابرابر برگزار می‌شود. بازی دیجیتال رایگان یا ارزان است، مدام به‌روز می‌شود، با دوستان هم‌سن و سال به‌صورت آنلاین همبازی می‌شود و حمل آن آسان است. اسباب‌بازی اما گران است، جا می‌گیرد، کهنه می‌شود و اغلب کودک با آن تنها بازی می‌کند. جدول زیر چالش‌های این رقابت را خلاصه می‌کند:

نبرد در یک نگاه

محور مقایسه اسباب‌بازی سنتی بازی دیجیتال سیستم پاداش محدود، آرام و وابسته به تخیل متغیر، فوری و بی‌پایان محتوای بازی ثابت و تمام‌شدنی بی‌پایان و به‌روزشدنی همبازی و تعامل نیازمند همراه، والد یا دوست آنلاین با هم‌سالان تعامل حسی لمس واقعی، حرکت و تعادل محدود به لمس صفحه مهارت غالب تخیل، مهارت حرکتی و صبر واکنش سریع و تمرکز کوتاه‌مدت ریسک اصلی هزینه‌ خرید و بی‌استفاده ماندن اعتیاد، کم‌خوابی و افت تحصیلی

نکته‌ تلخ‌تر اینکه بخشی از اسباب‌بازی‌های مدرن نیز به کپی ضعیفی از دنیای دیجیتال تبدیل شدند: عروسک‌هایی که به‌جای تقویت تخیل، فقط آواز می‌خوانند و نورپردازی می‌کنند. چنین محصولاتی نه جذابیت بازی دیجیتال را دارند و نه ظرفیت بازی سنتی را؛ یعنی بدترین حالت ممکن برای صنایع اسباب‌بازی.

پشت نور صفحه‌نمایش چه می‌گذرد؟

پزشکان و متخصصان رشد، مهم‌ترین آسیب‌های استفاده‌ بی‌رویه را چنین برمی‌شمارند:

• اختلال خواب: نور آبی صفحه و تحریک شبانه، ساعت خواب کودک را به‌هم می‌ریزد و کم‌خوابی، یادگیری روز بعد را ضعیف می‌کند.

• افت تمرکز: کودکی که هر چند ثانیه محرک تازه می‌بیند، در کلاس درس و با کتاب صبر و تمرکز لازم را نمی‌آورد.

• تأخیر گفتار و تعامل: کودکانی که ساعت‌ها تنها با صفحه می‌گذرانند، فرصت گفت‌وگو و بازی تعاملی «سوخت اصلی رشد زبان» را از دست می‌دهند.

• آسیب‌های جسمی: کم‌تحرکی و چاقی، خستگی چشم و افت بینایی از پیامدهای شناخته‌شده‌ ساعت‌های طولانی نشستن پشت صفحه‌نمایش است.

• آشفتگی هیجانی: صحنه‌های تند و سریع، نظام تنظیم هیجان کودک را به‌هم می‌ریزند و بی‌قراری و پرخاشگری را بیشتر می‌کنند.

مسئله فقط «کم شدن وقت بازی» نیست؛ مسئله جابه‌جایی فرصت‌های رشدی است. هر ساعتی که کودک در برابر صفحه می‌نشیند، از ساعتی کم می‌شود که باید با دست، بدن و تخیل خودش و در تعامل با دیگران بگذراند؛ همان فرصت‌هایی که اسباب‌بازی برایشان طراحی شده است.

بازگشت به بازی؛ راهکار در دستان والدین است

حذف کامل فناوری نه ممکن است و نه ضروری؛ آنچه لازم است، مدیریت این رقابت است. چند راهکار عملی برای خانواده‌ها:

۱. اول اسباب‌بازی، بعد صفحه: در روزهای هفته، استفاده از تبلت پس از زمان بازی فعال یا فعالیت بدنی مجاز شود؛ صفحه‌نمایش پاداشِ بازی باشد، نه جایگزین آن.

۲. قرارداد خانوادگی استفاده از تبلت: ساعت و مدت استفاده را با خود کودک توافق کنید و جایی در دسترس بچسبانید؛ قانونی که کودک در ساختنش سهیم بوده، بهتر رعایت می‌شود.

۳. مناطق بدون صفحه‌نمایش: اتاق خواب و سفره غذا همیشه بی‌گوشی و تبلت باشد؛ خواب سالم و گفت‌وگوی خانوادگی خط قرمز است.

۴. زمانِ بازی مشترک: روزی ۲۰ تا ۳۰ دقیقه بازی با اسباب‌بازی در کنار کودک، اثری بیش از هر اسباب‌بازی گران‌قیمت دارد؛ کودک به «همراه» نیاز دارد، نه فقط ابزار.

۵. انتخاب اسباب‌بازیِ باز: بلوک، لگو، خمیربازی، عروسک و پازل، اسباب‌بازی‌هایی که یک راه درست برای بازی ندارند و تخیل را به کار می‌گیرند، ماندگاری بیشتری هم دارند.

۶. الگو باشید: کودکی که والدینش همیشه سرگرم گوشی‌اند، هیچ توصیه‌ای درباره اسباب‌بازی را باور نمی‌کند. ساعات بدون صفحه را برای همه‌ی اعضای خانه تعیین کنید.

جنگ اسباب‌بازی و صفحه‌نمایش، جنگ خوب و بد نیست؛ جنگ میان دو مدل «خریدن توجه» است: مدل سیرنشدنیِ الگوریتم و مدل آهسته‌ تخیل. اسباب‌بازی‌ها پایان راه نیستند، اما نمی‌توانند منتظر بمانند تا کودک خودش برگردد؛ باید والدین را همراه خود کنند و جایگاه واقعی‌شان را بازپس بگیرند: مکملِ زندگی دیجیتال، نه رقیبِ فراموش‌شده‌اش. کودکی که امروز میان برج چوبی و تبلت اولی را انتخاب می‌کند، فردا نه از فناوری می‌ترسد و نه در بند آن است؛ او یاد گرفته جهان را بسازد، نه اینکه فقط تماشا کند.