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۲۲ مهر ۱۴۰۵، ۹:۳۱

روسیه زیرساخت‌های انرژی مرتبط با ارتش اوکراین را هدف گرفت

روسیه زیرساخت‌های انرژی مرتبط با ارتش اوکراین را هدف گرفت

وزارت دفاع روسیه اعلام کرد که زیرساخت‌های انرژی مرتبط با نیروهای مسلح اوکراین را شب گذشته هدف قرار داده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ریانووستی، وزارت دفاع روسیه در بیانیه‌ای اعلام کرد ارتش این کشور در حمله‌ای گسترده در طول شب، زیرساخت‌های ارتباطی و انرژی مرتبط با نیروهای مسلح اوکراین را در شهر کی‌یف و مناطق کی‌یف و خارکف هدف قرار داد.

براساس این گزارش، این حمله با استفاده از تسلیحات دقیق مستقر در زمین و پهپادهای دوربرد انجام شده است. تأسیسات هدف قرارگرفته برای پشتیبانی از مجموعه صنایع نظامی و نیروهای مسلح اوکراین مورد استفاده قرار می‌گرفتند.

این حمله در شرایطی انجام شده است که «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهور آمریکا، ۱۱ اکتبر از توافق روسیه و اوکراین برای برقراری آتش‌بس در حوزه انرژی خبر داده بود؛ با این حال، گزارش‌هایی از ادامه حملات به زیرساخت‌های انرژی دو کشور منتشر شده است.

مسکو اعلام کرده است که حملاتش زیرساخت‌های مرتبط با توان نظامی اوکراین را هدف قرار می‌دهد. مقام‌های اوکراینی، روسیه را به ادامه حملات به تأسیسات انرژی و مناطق مسکونی متهم کرده‌اند.

کد مطلب 6977405

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