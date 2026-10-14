به گزارش خبرگزاری مهر، سید مسعود حسینی صبح چهارشنبه در جلسه هماهنگی برگزاری سی و یکمین جشنواره بین‌المللی تئاتر کودک و نوجوان با اشاره به اهمیت مشارکت دستگاه‌های اجرایی، فعالان اقتصادی و اصناف در برگزاری هرچه پربارتر این رویداد اظهار کرد: تجربه نشان داده است هرگاه افراد با انگیزه و دغدغه مشترک در کنار یکدیگر قرار گیرند گام‌های بزرگی برداشته می‌شود در حالی که محدود شدن امور صرفا به چارچوب‌های اداری، کیفیت و اثربخشی کار را کاهش می‌دهد.

وی با بیان اینکه دوره جدید جشنواره به رویکردی متفاوت نیاز دارد، افزود: توسعه فرهنگی نیازمند سرمایه‌گذاری و فراهم‌سازی زمینه پیوند آن با اقتصاد است و اقتصاد سازی فرهنگی باید به یک رویکرد جدی تبدیل شود و پشتیبانی از رویدادهای هنری در اولویت قرار گیرد.

شهردار همدان جذابیت جشنواره را فراتر از اجراهای اصلی دانست و تصریح کرد: این رویداد می‌تواند بستر مناسبی برای اجرای برنامه‌های جانبی با هدف افزایش حضور خانواده‌ها و کودکان و ایجاد شور و نشاط شهری باشد.

حسینی از برنامه‌ریزی برای اجرای طرح‌های متنوع خبر داد و گفت: برگزاری نمایشگاه کتاب، نمایشگاه کودک و اسباب‌بازی، جشنواره غذا، عرضه محصولات مرتبط با کودکان و نوجوانان، مشارکت هیئت‌های ورزشی، برپایی تورهای گردشگری ویژه کودکان، تولید تیزرهای تبلیغاتی شهری و بهره‌گیری از ظرفیت چهره‌های شناخته‌شده از جمله برنامه‌های قابل پیگیری در این دوره است.

وی همچنین بر توسعه تورهای گردشگری و استفاده بهینه از مراکز اقامتی و اماکن تاریخی همدان تاکید و خاطرنشان کرد: هدف مدیریت شهری این است که جشنواره تئاتر کودک و نوجوان صرفا یک رویداد فرهنگی نباشد بلکه به فرصتی مغتنم برای رونق اقتصادی، جذب گردشگر و تقویت هم‌افزایی میان بخش‌های فرهنگی و اقتصادی شهر تبدیل شود.

شهردار همدان با اشاره به پتانسیل رویدادهایی همچون «جشنواره برگریزان» بر ضرورت تحول در روند برگزاری جشنواره‌ها تاکید کرد و از آمادگی شهرداری همدان برای همراهی و پشتیبانی از این رویدادها خبر داد.

حسینی در پایان یادآور شد: محوریت هنر در برنامه‌ریزی‌ها زمینه‌ساز رویدادهای مثبت است و تلفیق هنر با اقتصاد می‌تواند سرمایه‌های پایدارتری را به حوزه فرهنگ و رویدادهای شهری جذب کند.