به گزارش خبرنگار مهر، مهدی زندیه وکیلی پیش از ظهر چهارشنبه در آیین تجلیل از قضات، مدیران و کارمندان نمونه کشوری دستگاه قضایی استان مرکزی اظهار کرد: همکاری و همراهی مجموعه قضایی استان، زمینه‌ساز کسب رتبه‌های برتر مرکزی در حوزه‌های عمرانی، انرژی خورشیدی، مسکن ملی و شاخص‌های کسب‌وکار شده است.

وی افزود: تعامل سازنده دادگستری، دادستانی، سازمان بازرسی و سایر دستگاه‌های مسئول، به تسریع اجرای پروژه‌ها، رفع موانع سرمایه‌گذاری و جلوگیری از توقف فعالیت‌های اقتصادی کمک کرده است.

زندیه وکیلی با اشاره به جایگاه تاریخی استان مرکزی و پرورش شخصیت‌های برجسته دینی و انقلابی، از تلاش‌های قضات و کارکنان دادگستری استان قدردانی کرد و ادامه داد: همراهی حجت‌الاسلام جزایی و مجموعه همکاران قضایی در شورای تأمین و جلسات مدیریتی، نقش مؤثری در حل مسائل و پیشبرد امور استان داشته است.

استاندار مرکزی با اشاره به کسب رتبه نخست کشور در بهره‌برداری از پروژه‌های عمرانی تصریح کرد: پیشبرد طرح‌های انرژی خورشیدی و دستیابی به ظرفیت تولید هزار مگاوات برق خورشیدی نیز بدون همکاری دستگاه قضایی در رفع موانع حقوقی، مسائل مربوط به مجوزها و مشکلات سرمایه‌گذاری، با این سرعت امکان‌پذیر نبود.

وی از تحول در اجرای طرح نهضت ملی مسکن استان خبر داد و گفت: در شرایطی که پروژه ۸۱۱۲ واحدی اراک با اعتراض متقاضیان و پیشرفت فیزیکی حدود ۱۲ درصدی مواجه بود، با پیگیری‌های مشترک و برگزاری نشست‌های هماهنگی، موانع اجرای طرح برطرف شد و استان مرکزی بر اساس آمار وزارت راه و شهرسازی، در جایگاه نخست کشور از نظر پیشرفت این طرح قرار گرفت.

زندیه وکیلی تاکید کرد: با توجه به آسیب‌دیدن ۲۳۳ واحد صنعتی استان در جریان جنگ تحمیلی رمضان و تأثیر آن بر فعالیت بیش از ۱۰ هزار کارگر، با وجود محدودیت حمایت‌های مالی، تقریباً تمامی واحدهای آسیب‌دیده به چرخه تولید بازگشته‌اند و برخلاف نگرانی‌ها درباره تعدیل نیرو، اخراج گسترده‌ای در این مجموعه‌ها رخ نداد.

استاندار مرکزی ادامه داد: حضور مؤثر نمایندگان دستگاه قضایی در ستاد تسهیل و رفع موانع تولید و شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، به حل مشکلات بنگاه‌ها و بهبود فضای کسب‌وکار کمک کرده است؛ به‌گونه‌ای که استان بر اساس آخرین ارزیابی اتاق بازرگانی ایران، رتبه چهارم کشور را در شاخص‌های کسب‌وکار کسب کرد.

وی بیان کرد: صادرات غیرنفتی مرکزی در سال گذشته به حدود ۱.۶ میلیارد دلار رسید و با وجود شرایط دشوار اقتصادی، در نیمه نخست امسال نیز ارزش صادرات غیرنفتی استان ۴۱ درصد افزایش یافت. هدف‌گذاری استان برای سال جاری، دستیابی به صادرات ۲ میلیارد دلاری است.

زندیه‌وکیلی گفت: نظارت‌ها باید با رویکرد حمایتی، رفع موانع و تسهیل خدمت‌رسانی انجام شود و توسعه استان در گرو همدلی، تصمیم‌گیری مشترک و پرهیز از حاشیه‌هاست.

وی با قدردانی از قضات و کارکنان دادگستری استان مرکزی، سلامت و درستکاری مجموعه قضایی را از عوامل مؤثر در اعتماد عمومی و پیشرفت استان دانست و بر تداوم همکاری میان دستگاه‌های اجرایی و قضایی برای رفع مشکلات مردم و تقویت ظرفیت‌های اقتصادی تأکید کرد.