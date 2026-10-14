به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی حمزه‌نژاد صبح چهارشنبه اظهار کرد: امروز چهارشنبه ۲۲ مهرماه، آسمان استان صاف تا قسمتی ابری خواهد بود و در ساعات صبح، برخی سواحل و جزایر با مه رقیق صبحگاهی و کاهش موقتی دید افقی مواجه می‌شوند.

وی افزود: در ساعات بعدازظهر و اوایل شب، در ارتفاعات و پاره‌ای از نقاط مرکزی و غربی هرمزگان، با رشد ابر، رگبار پراکنده باران، رعدوبرق، گاهی تگرگ و تندباد لحظه‌ای پیش‌بینی می‌شود.

رئیس اداره پیش‌بینی هواشناسی هرمزگان ادامه داد: در مناطقی که شرایط بارشی فراهم نباشد، افزایش سرعت باد، بروز گردوغبار و کاهش کیفیت هوا دور از انتظار نیست.

حمزه‌نژاد با توصیه به شهروندان برای رعایت نکات ایمنی، از مردم خواست از صعود به ارتفاعات و قرار گرفتن در بستر رودخانه‌های فصلی خودداری کنند.

وی درباره وضعیت دریایی استان نیز گفت: دریا امروز نسبتاً آرام است و شرایط برای تردد شناورهای سبک با رعایت احتیاط مساعد پیش‌بینی می‌شود.

این کارشناس هواشناسی خاطرنشان کرد: از روز پنجشنبه تا شنبه، ضمن تداوم بارش‌های عصرگاهی در ارتفاعات، دریا به‌ویژه در ساعات بعدازظهر و شب، تحت تأثیر افزایش بادهای جنوب‌غربی متلاطم خواهد شد.

حمزه‌نژاد در پایان با اشاره به وضعیت دمایی استان بیان کرد: طی این مدت، افزایش نسبی دمای بیشینه در مناطق مختلف هرمزگان مورد انتظار است.