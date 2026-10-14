داود معتمد نژاد در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در راستای ترویج فرهنگ کتاب‌خوانی، تقویت نشاط و امید اجتماعی و شناسایی استعدادهای فرهنگی و هنری کودکان و نوجوانان، رویداد فرهنگی «بخش سامن؛ بخش دوستدار کتاب و ادبیات کودک و نوجوان» برگزار می‌شود.

وی ادامه داد: نشست هماهنگی برگزاری این رویداد با حضور مسئولان و نمایندگان نهاد کتابخانه‌های عمومی ملایر، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، شهرداری سامن، اداره آموزش و پرورش منطقه سامن و سایر مجموعه‌های مشارکت‌کننده در محل بخشداری برگزار شد.

بخشدار سامن با بیان اینکه در این نشست، ظرفیت‌ها و زمینه‌های همکاری دستگاه‌های اجرایی و فرهنگی برای برگزاری هرچه بهتر این رویداد و فراهم‌سازی زمینه مشارکت کودکان، نوجوانان و علاقه‌مندان به کتاب و ادبیات مورد بررسی قرار گرفت، افزود: نخستین برنامه این رویداد یکشنبه ۲۶ مهرماه با حضور افشین علاء، شاعر، نویسنده و ادیب مطرح کشور در ۲ بخش عمومی و ویژه کودکان و نوجوانان در کتابخانه توحید و کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان شهر سامن برگزار خواهد شد.

وی تصریح کرد: این رویداد با مشارکت نهاد کتابخانه‌های عمومی شهرستان، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، شهرداری سامن، آموزش و پرورش منطقه سامن، دهیاران و شوراهای اسلامی روستاها برگزار می‌شود و گامی در راستای تقویت زیرساخت‌های فرهنگی، گسترش فرهنگ مطالعه و فراهم‌ کردن فرصت بروز استعدادهای ادبی و هنری نسل آینده در بخش سامن به شمار می‌رود.

معتمد نژاد خاطرنشان کرد: نخستین رویداد نشست با نویسندگان و خالقین آثار ماندگار حوزه ادبیات کودک و نوجوان، با حضور استاد افشین علا و استاد غلامرضا بکتاش در ۲ بخش عمومی و کودک و نوجوان برگزار می‌شود و شرکت برای همه علاقمندان آزاد است.