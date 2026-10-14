نظارت بر بازار و برخورد قانونی با متخلفان تقویت می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، نرگس مرادخانی در دومین جلسه قرارگاه فرماندهی واحد نظارت بر بازار کالا و خدمات استان، بر ضرورت تقویت نظارت‌های میدانی و استفاده از ظرفیت دستگاه‌های اجرایی، قضایی، انتظامی و نظارتی برای ارتقای اثربخشی اقدامات تنظیم بازار تأکید کرد.

وی با اشاره به اهمیت نظارت مستمر بر زنجیره تولید، تأمین و توزیع کالا اظهار کرد: با وجود اینکه رسالت ذاتی مراجع رسیدگی، صدور و اجرای احکام است، متناسب با شرایط بازار، اقدامات نظارتی نیز با جدیت دنبال می‌شود و با هرگونه تخلف اقتصادی، بدون اغماض و در چارچوب قانون برخورد خواهد شد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری زنجان، رصد مستمر وضعیت کالاهای اساسی را از الزامات مدیریت مؤثر بازار دانست و افزود: اطلاعات مربوط به موجودی کالاها، وضعیت انبارها، میزان عرضه در بازار، روند ترخیص کالاها و گزارش‌های نظارتی دستگاه‌های عضو باید به‌صورت مستمر در جلسات قرارگاه تجمیع و بررسی شود تا در صورت شناسایی کمبودها یا گلوگاه‌های احتمالی، تصمیمات لازم در کوتاه‌ترین زمان اتخاذ شود.

مرادخانی با تأکید بر نقش هماهنگی بین‌بخشی در کنترل بازار تصریح کرد: هم‌افزایی و تعامل مستمر دستگاه‌های مسئول، زمینه پیشگیری از تخلفات اقتصادی، افزایش اثربخشی نظارت‌ها و صیانت از حقوق مصرف‌کنندگان را فراهم می‌کند و ضروری است ظرفیت‌های قانونی و میدانی دستگاه‌ها به‌صورت هدفمند در این مسیر به کار گرفته شود.

وی همچنین ساماندهی شفاف و کارآمد نظام عرضه و تقاضا را از عوامل مؤثر در بهبود فرآیند تنظیم بازار برشمرد و گفت: دستیابی به نتایج مطلوب در این حوزه، مستلزم شفافیت در فرآیندهای عرضه و توزیع و نظارت دقیق بر عملکرد فعالان اقتصادی است.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری زنجان با اشاره به اینکه بخشی از چالش‌های بازار ناشی از مسائل و محدودیت‌های فراتر از سطح استان است، بر ضرورت شناسایی ریشه‌ای مشکلات، رفع موانع موجود و طراحی سازوکارهای مؤثر برای ارتقای کارآمدی نظام نظارت بر بازار تأکید کرد.