مطالبات حجاج خراسان شمالی برای افزایش سهمیه و تسهیل اعزام مطرح شد

به گزارش خبرنگار مهر ، صبح چهارشنبه در نشست حجت‌الاسلام رضا نوری، نماینده ولی‌فقیه در خراسان شمالی و سید محمد پاکمهر، رئیس مجمع نمایندگان استان، با حجت‌الاسلام سید عبدالفتاح نواب، نماینده ولی‌فقیه در امور حج و زیارت و سرپرست حجاج ایرانی، با محوریت بررسی مسائل و مطالبات زائران استان برگزار شد.

در این نشست، موضوع تسهیل روند اعزام زائران خراسان شمالی به سرزمین وحی، افزایش سهمیه استان در سفرهای عمره و حج تمتع و فراهم‌کردن امکان تردد حجاج از فرودگاه بجنورد مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

تسهیل شرایط اعزام زائران، کاهش دشواری‌های سفر برای حجاج استان و پیگیری افزایش سهمیه عمره و تمتع از جمله محورهای مطرح‌شده در این نشست بود.

همچنین موضوع استفاده از ظرفیت فرودگاه بجنورد برای تردد حجاج خراسان شمالی به‌عنوان یکی از مطالبات مرتبط با تسهیل سفر زائران مطرح شد تا زمینه کاهش مشکلات رفت‌وآمد و دسترسی آسان‌تر زائران استان به پروازهای حج فراهم شود.

در این نشست بر پیگیری مطالبات زائران خراسان شمالی و بررسی راهکارهای اجرایی برای تسهیل اعزام آنان تأکید شد.