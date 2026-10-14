داداشی: جو پایدار تا پایان هفته در خراسان شمالی حاکم است

نوربخش داداشی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بررسی نقشه‌های پیش‌یابی و تصاویر ماهواره‌ای بیانگر جو پایدار تا پایان هفته در خراسان شمالی است و پدیده غالب وزش باد در ساعت‌های بعدازظهر، گاهی افزایش ابر و غبار صبحگاهی پیش‌بینی می‌گردد.

وی در ادامه افزود: از لحاظ دمایی تغییرات محسوسی مشاهده نمی‌شود.

مدیرکل هواشناسی خراسان شمالی بیان کرد: طی ۲۴ ساعت گذشته سردترین نقطه استان از ایستگاه گریوان با کمینه دمای ۲ و گرم‌ترین نقطه استان از ایستگاه اسماعیل‌آباد با بیشینه دمای ۲۸ درجه سانتی‌گراد گزارش شده است و طی همین مدت کمینه دمای بجنورد ۷ و بیشینه آن ۲۴ درجه سانتی‌گراد بوده است.