  1. استانها
  2. خراسان شمالی
۲۲ مهر ۱۴۰۵، ۱۰:۰۵

داداشی: جو پایدار تا پایان هفته در خراسان شمالی حاکم است

داداشی: جو پایدار تا پایان هفته در خراسان شمالی حاکم است

بجنورد- مدیرکل هواشناسی خراسان شمالی از حاکمیت جو پایدار تا پایان هفته خبر داد و گفت: پدیده غالب وزش باد در ساعت‌های بعدازظهر، گاهی افزایش ابر و غبار صبحگاهی پیش‌بینی می‌شود.

نوربخش داداشی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بررسی نقشه‌های پیش‌یابی و تصاویر ماهواره‌ای بیانگر جو پایدار تا پایان هفته در خراسان شمالی است و پدیده غالب وزش باد در ساعت‌های بعدازظهر، گاهی افزایش ابر و غبار صبحگاهی پیش‌بینی می‌گردد.

وی در ادامه افزود: از لحاظ دمایی تغییرات محسوسی مشاهده نمی‌شود.

مدیرکل هواشناسی خراسان شمالی بیان کرد: طی ۲۴ ساعت گذشته سردترین نقطه استان از ایستگاه گریوان با کمینه دمای ۲ و گرم‌ترین نقطه استان از ایستگاه اسماعیل‌آباد با بیشینه دمای ۲۸ درجه سانتی‌گراد گزارش شده است و طی همین مدت کمینه دمای بجنورد ۷ و بیشینه آن ۲۴ درجه سانتی‌گراد بوده است.

کد مطلب 6977451

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها