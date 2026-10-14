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۲۲ مهر ۱۴۰۵، ۱۰:۰۱

استاندار قم: زمینه حضور مؤثر روشندلان در عرصه‌های اجتماعی تقویت شود

استاندار قم: زمینه حضور مؤثر روشندلان در عرصه‌های اجتماعی تقویت شود

قم- استاندار قم با تأکید بر ضرورت توجه بیشتر به جامعه نابینایان گفت: باید با تلاش مضاعف، زمینه خدمت‌رسانی شایسته به این قشر و فراهم شدن فرصت دیده شدن توانمندی‌های آنان را تقویت کرد.

اکبر بهنام‌جو در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به ضرورت توجه به مطالبات افراد نابینا و کم‌بینا اظهار کرد: باید برای انجام وظیفه در قبال این قشر ارزشمند جامعه، تلاش بیشتری صورت گیرد و برنامه‌ریزی‌ها به‌گونه‌ای باشد که بتوانیم خدمات شایسته‌تری به این عزیزان ارائه دهیم.

وی با بیان اینکه توجه به روشندلان نباید صرفاً در قالب کمک به آنان تعریف شود، افزود: این افراد با وجود محدودیت‌های بینایی، توانسته‌اند در عرصه‌های مختلف فعالیت‌های ارزشمندی داشته باشند و ظرفیت‌های خود را به نمایش بگذارند.

استاندار قم با اشاره به توانمندی‌های علمی افراد نابینا و کم‌بینا بیان کرد: دستاوردهای این عزیزان در حوزه‌های علمی نشان‌دهنده اراده، پشتکار و توانایی‌های قابل توجه آنان است و این ظرفیت‌ها باید بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد.

بهنام‌جو تأکید کرد: وظیفه مسئولان این است که در کنار روشندلان باشند و برای انجام مسئولیت‌های خود در قبال این جامعه تلاش کنند تا زمینه حضور و بروز توانمندی‌های آنان فراهم شود.

باید توانمندی روشندلان بیشتر دیده شود

وی با اشاره به ضرورت تقویت نگاه جامعه به ظرفیت‌های افراد نابینا و کم‌بینا گفت: این عزیزان توانسته‌اند با اتکا به اراده و تلاش خود، در زمینه‌های مختلف موفقیت‌هایی به دست آورند و این موضوع بیانگر ظرفیت‌های ارزشمند آنان است.

استاندار قم همچنین بر ضرورت همراهی مسئولان با این قشر تأکید کرد و افزود: توجه به نیازها و مطالبات روشندلان و تلاش برای انجام وظیفه در قبال آنان، از جمله موضوعاتی است که باید با جدیت بیشتری دنبال شود.

کد مطلب 6977452

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