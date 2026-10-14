اکبر بهنام‌جو در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به ضرورت توجه به مطالبات افراد نابینا و کم‌بینا اظهار کرد: باید برای انجام وظیفه در قبال این قشر ارزشمند جامعه، تلاش بیشتری صورت گیرد و برنامه‌ریزی‌ها به‌گونه‌ای باشد که بتوانیم خدمات شایسته‌تری به این عزیزان ارائه دهیم.



وی با بیان اینکه توجه به روشندلان نباید صرفاً در قالب کمک به آنان تعریف شود، افزود: این افراد با وجود محدودیت‌های بینایی، توانسته‌اند در عرصه‌های مختلف فعالیت‌های ارزشمندی داشته باشند و ظرفیت‌های خود را به نمایش بگذارند.



استاندار قم با اشاره به توانمندی‌های علمی افراد نابینا و کم‌بینا بیان کرد: دستاوردهای این عزیزان در حوزه‌های علمی نشان‌دهنده اراده، پشتکار و توانایی‌های قابل توجه آنان است و این ظرفیت‌ها باید بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد.



بهنام‌جو تأکید کرد: وظیفه مسئولان این است که در کنار روشندلان باشند و برای انجام مسئولیت‌های خود در قبال این جامعه تلاش کنند تا زمینه حضور و بروز توانمندی‌های آنان فراهم شود.



باید توانمندی روشندلان بیشتر دیده شود



وی با اشاره به ضرورت تقویت نگاه جامعه به ظرفیت‌های افراد نابینا و کم‌بینا گفت: این عزیزان توانسته‌اند با اتکا به اراده و تلاش خود، در زمینه‌های مختلف موفقیت‌هایی به دست آورند و این موضوع بیانگر ظرفیت‌های ارزشمند آنان است.



استاندار قم همچنین بر ضرورت همراهی مسئولان با این قشر تأکید کرد و افزود: توجه به نیازها و مطالبات روشندلان و تلاش برای انجام وظیفه در قبال آنان، از جمله موضوعاتی است که باید با جدیت بیشتری دنبال شود.