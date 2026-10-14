۲۱ زائر روشندل گیلانی در قالب طرح «مهر درخشان رضوی» به مشهد اعزام شدند

به گزارش خبرنگار مهر، جواد شفیعی ثابت صبح چهارشنبه در گفتگو با رسانه ها اظهار کرد: کاروان زیارتی «مهر درخشان رضوی» ویژه روشندلان نابینای استان گیلان، عصر سه‌شنبه با هدف فراهم‌کردن فرصت زیارت بارگاه منور امام رضا(ع) برای افراد کم‌برخوردار و زیارت‌اولی، سفر معنوی خود را به مشهد مقدس آغاز کرد.

وی افزود: این کاروان متشکل از ۲۱ زائر نابینا و ۲۱ نفر از اعضای خانواده آنان است که به‌عنوان همراه و پرستار در این سفر حضور دارند. همچنین یک روحانی به‌عنوان مدیر کاروان و یک مددکار، زائران را در طول این سفر همراهی می‌کنند.

شفیعی ثابت ادامه داد: اعزام این کاروان با همکاری اداره‌کل بهزیستی گیلان، بنیاد کرامت رضوی و کانون‌های خدمت رضوی استان انجام شده است و در فرآیند برنامه‌ریزی آن، نیازهای حمایتی و شرایط ویژه زائران روشندل مورد توجه قرار گرفته است.

وی گفت: بر اساس ضوابط طرح «مهر درخشان رضوی»، برخورداری از شرایط اقتصادی تعیین‌شده در دهک‌های درآمدی یک تا چهار و زیارت‌اولی بودن، از جمله معیارهای بهره‌مندی از این طرح است. همچنین متقاضیان نباید در ۱۰ سال گذشته به زیارت بارگاه منور امام رضا(ع) مشرف شده باشند.

شفیعی اضافه کرد: زائران این کاروان روزهای ۲۲، ۲۳ و ۲۴ مهرماه را در مشهد مقدس سپری می‌کنند و بازگشت آنان نیز برای روز شنبه ۲۵ مهرماه برنامه‌ریزی شده است.

برگزاری ویژه‌برنامه روشندلان گیلانی در حرم رضوی

وی گفت: همچنین ویژه‌برنامه زیارتی و همایش اختصاصی روشندلان نابینای گیلانی، روز پنجشنبه ۲۳ مهرماه در حرم مطهر رضوی برگزار می‌شود.

شفیعی تصریح کرد: این برنامه با هدف فراهم‌کردن فرصت حضور جمعی زائران روشندل در بارگاه ملکوتی امام هشتم(ع) و بهره‌مندی آنان از برنامه‌های زیارتی و فرهنگی پیش‌بینی شده است.

طرح «مهر درخشان رضوی» با هدف تسهیل زیارت برای اقشار کم‌برخوردار و افرادی که به دلایل اقتصادی، جسمی یا شرایط اجتماعی با محدودیت‌هایی برای سفر به مشهد مقدس مواجه هستند، اجرا می‌شود و زمینه تشرف این افراد به حرم مطهر رضوی را فراهم می‌کند.