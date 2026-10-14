  1. استانها
  2. گیلان
۲۲ مهر ۱۴۰۵، ۱۰:۱۴

۲۱ زائر روشندل گیلانی در قالب طرح «مهر درخشان رضوی» به مشهد اعزام شدند

۲۱ زائر روشندل گیلانی در قالب طرح «مهر درخشان رضوی» به مشهد اعزام شدند

رشت- مدیر کانون های خدمت رضوی گیلان از اعزام ۲۱ زائر نابینای زیارت‌اولی از استان به همراه اعضای خانواده خود، در قالب طرح زیارتی «مهر درخشان رضوی» به مشهد مقدس خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، جواد شفیعی ثابت صبح چهارشنبه در گفتگو با رسانه ها اظهار کرد: کاروان زیارتی «مهر درخشان رضوی» ویژه روشندلان نابینای استان گیلان، عصر سه‌شنبه با هدف فراهم‌کردن فرصت زیارت بارگاه منور امام رضا(ع) برای افراد کم‌برخوردار و زیارت‌اولی، سفر معنوی خود را به مشهد مقدس آغاز کرد.

وی افزود: این کاروان متشکل از ۲۱ زائر نابینا و ۲۱ نفر از اعضای خانواده آنان است که به‌عنوان همراه و پرستار در این سفر حضور دارند. همچنین یک روحانی به‌عنوان مدیر کاروان و یک مددکار، زائران را در طول این سفر همراهی می‌کنند.

شفیعی ثابت ادامه داد: اعزام این کاروان با همکاری اداره‌کل بهزیستی گیلان، بنیاد کرامت رضوی و کانون‌های خدمت رضوی استان انجام شده است و در فرآیند برنامه‌ریزی آن، نیازهای حمایتی و شرایط ویژه زائران روشندل مورد توجه قرار گرفته است.

وی گفت: بر اساس ضوابط طرح «مهر درخشان رضوی»، برخورداری از شرایط اقتصادی تعیین‌شده در دهک‌های درآمدی یک تا چهار و زیارت‌اولی بودن، از جمله معیارهای بهره‌مندی از این طرح است. همچنین متقاضیان نباید در ۱۰ سال گذشته به زیارت بارگاه منور امام رضا(ع) مشرف شده باشند.

شفیعی اضافه کرد: زائران این کاروان روزهای ۲۲، ۲۳ و ۲۴ مهرماه را در مشهد مقدس سپری می‌کنند و بازگشت آنان نیز برای روز شنبه ۲۵ مهرماه برنامه‌ریزی شده است.

برگزاری ویژه‌برنامه روشندلان گیلانی در حرم رضوی

وی گفت: همچنین ویژه‌برنامه زیارتی و همایش اختصاصی روشندلان نابینای گیلانی، روز پنجشنبه ۲۳ مهرماه در حرم مطهر رضوی برگزار می‌شود.

شفیعی تصریح کرد: این برنامه با هدف فراهم‌کردن فرصت حضور جمعی زائران روشندل در بارگاه ملکوتی امام هشتم(ع) و بهره‌مندی آنان از برنامه‌های زیارتی و فرهنگی پیش‌بینی شده است.

طرح «مهر درخشان رضوی» با هدف تسهیل زیارت برای اقشار کم‌برخوردار و افرادی که به دلایل اقتصادی، جسمی یا شرایط اجتماعی با محدودیت‌هایی برای سفر به مشهد مقدس مواجه هستند، اجرا می‌شود و زمینه تشرف این افراد به حرم مطهر رضوی را فراهم می‌کند.

کد مطلب 6977462

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها