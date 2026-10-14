مجتبی دهقانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: ساعت حدود ۲۲ شامگاه سه‌شنبه، حادثه‌ای حساس در یکی از کارگاه‌های تزریق پلاستیک واقع در روستای آمرزیدآباد رخ داد که طی آن دست مردی حدوداً ۲۸ ساله به دلیل بی‌احتیاطی در دستگاه میکسر صنعتی گرفتار شد و به دنبال آن، بلافاصله گزارش اضطراری به ستاد فرماندهی سازمان آتش‌نشانی اصفهان اعلام شد.

سخنگوی سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان با اشاره به تشریح این حادثه اظهار کرد: بلافاصله پس از دریافت گزارش مردمی، نیروهای عملیاتی ایستگاه ۱۵ به همراه افسر کشیک با امکانات و تجهیزات تخصصی به محل حادثه اعزام شدند و عملیات نجات را در شرایطی بسیار حساس و پیچیده آغاز کردند.

وی با تأکید بر اینکه دست مصدوم به شدت در میان قطعات فلزی و برنده دستگاه گرفتار شده بود، افزود: «هرگونه اقدام شتاب‌زده یا غیرحرفه‌ای می‌توانست آسیب‌های جدی‌تر و جبران‌ناپذیری به همراه داشته باشد؛ ازاین‌رو، آتش‌نشانان با دقتی مثال‌زدنی، تمرکز بالا و رعایت دقیق اصول فنی، مرحله‌به‌مرحله و با استفاده از تجهیزات هیدرولیکی ویژه برای آزادسازی دست مصدوم پیش رفتند.»

سخنگوی سازمان آتش‌نشانی اصفهان خاطرنشان کرد: این عملیات نفس‌گیر بیش از یک ساعت به طول انجامید؛ دقایقی سرشار از اضطراب، حساسیت و مسئولیت‌پذیری که در آن، آتش‌نشانان همچون جراحانی در میان آهن و فولاد با ظرافت و صبوری عمل کردند تا مصدوم را از این وضعیت خطرناک نجات دهند.

دهقانی با اشاره به تحویل فرد مصدوم به عوامل اورژانس جهت اعزام به مراکز درمانی، تصریح کرد: این مأموریت بار دیگر نشان داد که پشت هر عملیات نجات، لحظاتی دشوار و تصمیم‌هایی سرنوشت‌ساز نهفته است؛ جایی که آتش‌نشانان جان‌برکف با تکیه بر تخصص، تجربه و خونسردی خود، برای بازگرداندن سلامتی و امید به آسیب‌دیدگان، در سخت‌ترین شرایط از هیچ تلاشی دریغ نمی‌کنند.