به گزارش خبرنگار مهر علی کاظمی صبح چهارشنبه در همایش کارگزاران حج خراسان شمالی که در سالن همایش اتاق بازرگانی بجنورد برگزار شد، با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای توسعه خدمات زیارتی در استان اظهار کرد: در حال حاضر دفاتر و شرکت‌های زیارتی در برخی شهرستان‌های استان از جمله شیروان، فاروج و گرمه فعال هستند و مقدمات افتتاح سه شرکت زیارتی جدید در شهرستان‌های استان نیز برای بهمن‌ماه سال جاری در دست پیگیری است.

وی با بیان اینکه توسعه دفاتر زیارتی و تسهیل دسترسی مردم به خدمات این حوزه از اهداف مجموعه حج و زیارت استان است، افزود: امیدواریم با همکاری دستگاه‌های مربوط و فراهم شدن مقدمات لازم، امکان ثبت و اضافه شدن این شرکت‌ها در سامانه‌های مربوط نیز فراهم شود تا خدمات‌رسانی به مردم در شهرستان‌های بیشتری گسترش یابد.

مدیر حج و زیارت خراسان شمالی با اشاره به عملکرد استان در سال‌های ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵ بیان کرد: در این بازه زمانی، استان شاهد رشد حدود ۳۰ درصدی بوده و آمار اولیه ثبت‌نام‌ها به حدود یک‌هزار و ۵۰۰ نفر رسیده است؛ این افزایش در شرایط اقتصادی موجود، بیانگر استقبال مردم از برنامه‌های زیارتی است.

کاظمی همچنین با اشاره به آمار اعزام زائران و پرونده‌های فعال و غیرفعال در استان گفت: بررسی وضعیت ثبت‌نام‌ها، پیگیری پرونده‌های زائران و رفع موانع موجود از جمله موضوعاتی است که در دستور کار قرار دارد.

وی در ادامه به فعالیت کارگزاران حج و زیارت در حوزه‌های اجتماعی و آموزشی اشاره کرد و افزود: با وجود محدودیت‌های آموزشی در سال گذشته و چالش‌های مربوط به استفاده از سامانه‌های آموزش مجازی، روند آموزش در استان متوقف نشد و با بهره‌گیری از ظرفیت دستگاه‌های اجرایی و امکانات آموزشی موجود، این برنامه‌ها ادامه پیدا کرد.

مدیر حج و زیارت خراسان شمالی ابراز امیدواری کرد که برنامه‌های آموزشی در سال جاری نیز با قوت بیشتری دنبال شود و زمینه ارتقای دانش و توانمندی کارگزاران فراهم آید.

کاظمی همچنین با تأکید بر اهمیت بهره‌گیری از ظرفیت جوانان و نیروهای تحصیل‌کرده اظهار کرد: سال گذشته حدود ۹۰ نفر از جوانان تحصیل‌کرده و فعال در زمره نخبگان جامعه برای مشارکت و بهره‌گیری از توانمندی‌هایشان مورد توجه قرار گرفتند و تلاش شد از ظرفیت این افراد در برنامه‌های مرتبط استفاده شود.

وی در پایان بر ضرورت تقویت شبکه کارگزاران، توسعه خدمات زیارتی در شهرستان‌ها و استمرار آموزش و توانمندسازی نیروهای فعال این حوزه تأکید کرد.