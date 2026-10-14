  1. استانها
  2. یزد
۲۲ مهر ۱۴۰۵، ۱۴:۳۹

آمار و اطلاعات دقیق زیربنای تحقق اهداف توسعه‌ای کشور است

آمار و اطلاعات دقیق زیربنای تحقق اهداف توسعه‌ای کشور است

یزد- معاون برنامه‌ریزی و توسعه فرمانداری یزد با تأکید بر نقش آمار دقیق در برنامه‌ریزی کشور، سرشماری نفوس و مسکن را مبنای مهم تصمیم‌گیری و تحقق اهداف توسعه‌ای دانست.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فرمانداری یزد، احسان ناظمی اردکانی اظهار کرد: دستیابی به اهداف توسعه‌ای مستلزم بهره‌گیری از آمار دقیق، جامع و قابل اتکاست و هرچه اطلاعات آماری از دقت بیشتری برخوردار باشد، برنامه‌ریزی‌ها هدفمندتر و تصمیم‌گیری‌ها اثربخش‌تر خواهد بود.

وی افزود: اطلاعات حاصل از سرشماری، مبنایی مهم برای شناخت ظرفیت‌ها، شناسایی نیازها و برنامه‌ریزی در حوزه‌های مختلف است؛ ازاین‌رو، دقت در جمع‌آوری و ثبت اطلاعات اهمیت ویژه‌ای دارد.

معاون برنامه‌ریزی و توسعه فرمانداری یزد همچنین بر نقش عوامل اجرایی در صحت و کیفیت داده‌های آماری تأکید کرد و خواستار فراگیری آموزش‌های لازم، رعایت دستورالعمل‌های اجرایی و ثبت دقیق اطلاعات شد.

در ادامه این جلسه، آموزش‌های مرتبط با فرایند اجرای سرشماری نفوس و مسکن سال ۱۴۰۵، نحوه جمع‌آوری و ثبت اطلاعات و وظایف عوامل اجرایی ارائه شد.

کد مطلب 6977468

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها