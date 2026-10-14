استاندار خراسان شمالی: کودکان باید به پرچم ایران افتخار کنند

به گزارش خبرنگار مهر، بهمن نوری صبح چهارشنبه در جشن هفته ملی کودک که در سالن همایش اداره کل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان خراسان شمالی برگزار شد، اظهار کرد: ایران کشوری با قدمت تاریخی طولانی و فرهنگی غنی است، اما برخی کشورهای نوظهور درصدد تضعیف فرهنگ و ارزش‌های اخلاقی جامعه ایرانی هستند.

وی در ادامه افزود: عشق به معلم، دوستی، احترام به پدر و مادر و پایبندی به ارزش‌های فرهنگی باید از دوران کودکی در وجود فرزندان این سرزمین نهادینه شود.

استاندار خراسان شمالی با تأکید بر ضرورت تقویت ارزش‌های اخلاقی در میان کودکان تصریح کرد: تربیت نسلی آگاه، اخلاق‌مدار و برخوردار از هویت ملی، مستلزم توجه خانواده‌ها، مدارس و نهادهای فرهنگی به پرورش فکری و اخلاقی کودکان است.

نوری خطاب به کودکان حاضر در این مراسم خاطرنشان کرد: شما آینده‌سازان کشور و مدیران فردای ایران هستید و نقش مهمی در پیشرفت و سربلندی این سرزمین بر عهده خواهید داشت.

وی با تأکید بر ضرورت تقویت حس میهن‌دوستی در نسل آینده گفت: کودکان باید به پرچم سه‌رنگ ایران افتخار کنند و با شناخت ارزش‌های ملی و فرهنگی، در مسیر حفظ عزت و سربلندی کشور گام بردارند.