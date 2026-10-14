به گزارش خبرنگار مهر، رضا دارابی صبح چهارشنبه در جلسه ستاد سوخت استان با اشاره به آمادگی استان برای مواجهه با حوادث احتمالی اظهار کرد: تأمین پایدار سوخت در شرایط بحرانی، یکی از ارکان اصلی مدیریت بحران به شمار می‌رود؛ چراکه در زمان وقوع حوادث طبیعی مانند سیل، زلزله یا برف سنگین، دسترسی به سوخت برای خودروهای امدادی، ماشین‌آلات سنگین و تأسیسات حیاتی از اهمیت بالایی برخوردار خواهد بود و خوشبختانه در این زمینه تمهیدات لازم اندیشیده شده است.

وی با اشاره به وضعیت ذخیره‌سازی سوخت در استان افزود: ذخیره‌سازی سوخت تنها به انبار کردن آن محدود نمی‌شود، بلکه حفظ کیفیت، توزیع سریع و دسترسی عادلانه در مناطق مختلف استان نیز از جمله نکاتی به شمار می‌رود که در برنامه‌ریزی‌ها مورد توجه قرار گرفته و هماهنگی میان شرکت پخش فرآورده‌های نفتی و دستگاه‌های خدمات‌رسان در این زمینه ادامه دارد.

این مسئول تصریح کرد: در حوزه مدیریت بحران، آمادگی دستگاه‌های اجرایی و خدمات‌رسان به صورت مستمر ارزیابی می‌شود و دستورالعمل‌های لازم به ارگان‌های مختلف برای آمادگی در برابر حوادث ابلاغ شده تا در صورت بروز هرگونه حادثه، پاسخ‌گویی سریع و مؤثر انجام شود.

دارابی خاطرنشان کرد: مدیریت بحران نیازمند آمادگی مستمر و هماهنگی میان همه دستگاه‌هاست و خوشبختانه استان ایلام در این زمینه از وضعیت مناسبی برخوردار است و تمهیدات لازم برای تأمین سوخت مورد نیاز در شرایط بحرانی اندیشیده شده و هیچ کمبودی در این زمینه وجود ندارد.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار ایلام با اشاره به همکاری دستگاه‌های مختلف اظهار کرد: هماهنگی میان هلال احمر، اورژانس، آبفا، برق و سایر نهادهای خدمات‌رسان در شرایط بحرانی می‌تواند به کاهش خسارت‌ها کمک کند و این هماهنگی در استان ایلام به خوبی برقرار است.

وی در پایان تأکید کرد: با توجه به پیش‌بینی بارش‌های فراتر از نرمال در پاییز و زمستان، تمهیدات لازم برای مقابله با بحران‌های احتمالی از جمله سیل و آب‌گرفتگی اندیشیده شده و دستگاه‌های مربوطه در آماده‌باش کامل قرار دارند و از شهروندان نیز می‌خواهیم در این زمینه همکاری لازم را داشته باشند.