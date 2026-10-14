به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا دانش‌فر صبح چهارشنبه در نشست با فرماندار بوشهر اظهار کرد: همکاری و پشتیبانی مجموعه فرمانداری‌ها نقش مؤثری در پیگیری مسائل مدارس، پیشبرد برنامه‌های آموزشی و پرورشی و فراهم‌کردن زمینه تحقق اهداف نظام تعلیم و تربیت دارد.

مدیرکل آموزش و پرورش استان بوشهر با تأکید بر ضرورت تداوم این همکاری‌ها، مشارکت دستگاه‌های اجرایی و استفاده از ظرفیت‌های شهرستانی را از عوامل مهم در رفع چالش‌های مدارس، توسعه فرصت‌های آموزشی و ارتقای کیفیت تعلیم و تربیت دانست.

محمد مظفری فرماندار بوشهر نیز با اشاره به اهمیت جایگاه آموزش و پرورش در توسعه جامعه، از تلاش‌های مجموعه مدیریتی، فرهنگیان و دست‌اندرکاران تعلیم و تربیت برای ارتقای کیفیت آموزش و پیشبرد برنامه‌های آموزشی و پرورشی تقدیر کرد.

در ادامه این دیدار، بر استمرار تعامل و همکاری میان فرمانداری شهرستان بوشهر و اداره کل آموزش و پرورش استان برای حمایت از مدارس، پیگیری مسائل آموزشی و پرورشی و فراهم‌سازی زمینه رشد و پیشرفت دانش‌آموزان تأکید شد.

موفقیت‌های آموزش و پرورش استان در حوزه‌های آموزشی، پرورشی و توسعه مشارکت‌های بین‌بخشی در این نشست، مورد توجه قرار گرفت، انتخاب شورای آموزش و پرورش شهرستان بوشهر به‌عنوان شورای برتر استان در سال گذشته نیز از جمله دستاوردهای مورد اشاره در این دیدار بود؛ موفقیتی که اهمیت تعامل میان مدیریت آموزش و پرورش، فرمانداری و سایر دستگاه‌های اجرایی را در پیشبرد برنامه‌های تعلیم و تربیت برجسته می‌کند.