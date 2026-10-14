به خبرنگار مهر، مهدی مظهری، صبح چهارشنبه در دیدار با نماینده ولی‌فقیه در خراسان جنوبی، با اشاره به هفته ملی کودک اظهار کرد: این هفته هر سال از ۱۵ تا ۲۱ مهرماه برگزار می‌شود و شانزدهم مهرماه نیز روز جهانی کودک است.

مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان خراسان جنوبی تصریح کرد: این مناسبت فرصتی برای معرفی فعالیت‌های کانون و توجه ویژه به نیازها، استعدادها و ظرفیت‌های کودکان و نوجوانان به شمار می‌رود.

وی با بیان اینکه محور فعالیت‌های کانون، آشنا کردن کودکان با عمق وجود خود و جهان آفرینش است، افزود: همکاران کانون با بهره‌گیری از ابزارهایی همچون نقاشی، شعر، قصه، بازی و به‌ویژه کتاب، تلاش می‌کنند کودکان را به شناخت بهتر خود و جهان پیرامونشان هدایت کنند؛

وی افزود: البته مواجهه کودکان با کتاب در کانون، رویکردی متفاوت از شیوه‌های مرسوم آموزشی دارد.

مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان خراسان جنوبی با اشاره به جایگاه شادی کودکان در آموزه‌های دینی گفت: در روایتی از پیامبر اکرم(ص) به خانه‌ای در بهشت با عنوان «دارالفرح» اشاره شده است که جایگاه کسانی است که کودکان را شاد می‌کنند.

مظهری ادامه داد: این روایت، اهمیت توجه به شادی و نشاط کودکان را یادآور می‌شود و فعالیت‌های کانون نیز در همین مسیر قرار دارد.

مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان خراسان جنوبی، با تأکید بر اینکه فعالیت‌های کانون محدود به هفته ملی کودک نیست، بیان کرد: همکاران این مجموعه در طول سال، در روزهای عادی و تعطیل، برای رشد فکری، فرهنگی و تربیتی کودکان و نوجوانان تلاش می‌کنند.

وی با اشاره به کمبود امکانات و زیرساخت‌های کانون در خراسان جنوبی تصریح کرد: این استان از نظر فضاها و امکانات مورد نیاز کانون، در مقایسه با بسیاری از استان‌های کشور با محدودیت‌هایی روبه‌روست و برخی شهرستان‌ها هنوز مرکز کانون پرورش فکری ندارند؛ موضوعی که امکان ارائه خدمات فرهنگی به کودکان این مناطق را محدود کرده است.

مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان خراسان جنوبی ادامه داد: بیرجند نیز با مشکلات جدی در زمینه ساختمان‌های قدیمی، تعداد محدود مراکز و تناسب نداشتن فضاهای موجود با جمعیت و تقاضای خانواده‌ها مواجه است؛ با این وجود، تلاش همکاران باعث شده است عملکرد و کیفیت فعالیت‌های کانون فراتر از امکانات موجود باشد.

مظهری با اشاره به آثار بلندمدت فعالیت‌های فرهنگی گفت: ثمره کار فرهنگی همواره در کوتاه‌مدت نمایان نمی‌شود و ممکن است سال‌ها بعد، نتایج آن در زندگی افراد و جامعه آشکار شود.

وی افزود: بسیاری از مدیران و مسئولان امروز استان، در دهه‌های ۵۰ و ۶۰ عضو کانون بوده‌اند و این موضوع نشان می‌دهد سرمایه‌گذاری فرهنگی در دوران کودکی می‌تواند در آینده جامعه اثرگذار باشد.

وی با انتقاد از نگاه کوتاه‌مدت به فعالیت‌های فرهنگی افزود: یکی از آسیب‌های جدی در این حوزه، برخورد اداری و روزمره با فرهنگ و انتظار برای مشاهده سریع نتایج است؛ در حالی که فعالیت فرهنگی به زمان، استمرار و برنامه‌ریزی نیاز دارد.

مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان خراسان جنوبی گفت: مسئولان باید به جای نگاه‌های چندساله، با افق‌های ۳۰، ۵۰ و حتی ۱۰۰ ساله برای توسعه فرهنگی برنامه‌ریزی کنند.

مظهری با اشاره به نقش ماندگار فردوسی در فرهنگ ایرانی اظهار کرد: شاهنامه فردوسی پس از گذشت حدود هزار سال همچنان در تقویت روحیه حماسی، دشمن‌ستیزی و وطن‌دوستی ایرانیان نقش دارد. این ماندگاری نشان می‌دهد آثار و اقدامات فرهنگی، در صورت برخورداری از عمق و نگاه بلندمدت، می‌توانند برای نسل‌های متوالی اثرگذار باشند.

مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان خراسان جنوبی با اشاره به محدودیت منابع مالی استان خاطرنشان کرد: امکانات و اعتبارات موجود برای احداث این مراکز در کوتاه‌مدت کافی نیست و تحقق این برنامه‌ها به پیگیری مسئولان، حمایت خیران و مشارکت افرادی نیاز دارد.