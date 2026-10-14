به گزارش خبرنگار مهر، محمد جلالی پیش از ظهر چهارشنبه در آیین تجلیل از قضات، مدیران و کارمندان نمونه کشوری دستگاه قضایی استان مرکزی اظهار کرد: در شرایطی که دشمن به دنبال کاهش تاب‌آوری مردم است، مسئولان باید با چند برابر کردن خدمات خود، مشکلات معیشتی و اقتصادی جامعه را با جدیت بیشتری پیگیری کنند.

وی افزود: یکی از وظایف اصلی دستگاه قضایی، مبارزه با فساد است و باید میان وجود فساد و ادعای فساد سیستمی تفاوت قائل شد؛ چراکه وجود تخلف و ارتباطات نامتعارف را نمی‌توان انکار کرد، اما مقابله قاطع با این موارد و جلوگیری از گسترش آن‌ها باید در اولویت قرار گیرد.

جلالی تصریح کرد: مجموعه‌های قضایی، امنیتی و انتظامی استان تاکنون توفیقات خوبی داشته‌اند و انتظار می‌رود با استمرار تلاش‌ها، زمینه برخورد مؤثر با فساد و تقویت اعتماد عمومی بیش از گذشته فراهم شود.

ضرورت تقویت نفوذناپذیری دستگاه‌های مسئول

رئیس مجمع نمایندگان استان مرکزی با اشاره به ضرورت حفظ استقلال و سلامت دستگاه‌های مسئول بیان کرد: یکی از معانی عزیز بودن، نفوذناپذیری است؛ بنابراین انتظار می‌رود دستگاه قضایی و مجموعه‌های امنیتی و انتظامی با حفظ اقتدار، استقلال و سلامت عملکرد خود، در برابر هرگونه نفوذ و فشار ایستادگی کنند.

وی ادامه داد: نیروهای مسلح، حضور و پشتیبانی مردم در صحنه، دیپلماسی و میدان خدمت‌رسانی، چهار عرصه مهمی هستند که باید با هماهنگی و هم‌افزایی در آن‌ها ایفای نقش کنیم.

جلالی تصریح کرد: نیروهای مسلح کشور در دفاع از ایران و مقابله با فشارهای دشمنان، فداکاری و ایستادگی قابل‌توجهی از خود نشان داده‌اند و باید قدردان تلاش‌ها و مجاهدت‌های آنان باشیم.

مسئولان از حضور در میان مردم غافل نشوند

رئیس مجمع نمایندگان استان مرکزی با تأکید بر اهمیت حضور مردم در صحنه‌های اجتماعی و سیاسی تاکید کرد: حضور مردم در خیابان‌ها و میدان‌ها یکی از عرصه‌های مهم تقویت انسجام ملی و مقابله با توطئه‌های دشمن است و مدیران نیز باید در کنار مردم حضور داشته باشند.

وی گفت: توصیه می‌کنم مسئولان و مدیران، به‌ویژه در مقاطع حساس، حضور در میان مردم را جدی بگیرند و همکاران خود را نیز به حضور و همراهی با مردم تشویق کنند؛ چراکه ارتباط مستقیم با جامعه، درک بهتر مسائل و تقویت همبستگی ملی را به دنبال دارد.

جلالی تصریح کرد: دیپلماسی نیز باید به‌عنوان یکی از میدان‌های اصلی پیگیری منافع ملی مورد توجه قرار گیرد؛ موضوعی که باید مستقل از ارزیابی‌های مختلف درباره شیوه و جزئیات مذاکرات، از منظر تأمین منافع کشور دنبال شود.

افزایش خدمت‌رسانی؛ ضرورت عبور از فشارهای دشمن

رئیس مجمع نمایندگان استان مرکزی با اشاره به ضرورت افزایش تلاش مسئولان پس از حوادث و ناآرامی‌های دی‌ماه گفت: در چنین شرایطی، دستگاه‌های قضایی، امنیتی و انتظامی مسئولیت سنگینی بر عهده دارند و باید از زحمات مجموعه‌هایی که برای حفظ امنیت کشور تلاش کرده‌اند، قدردانی کرد.

وی با تأکید بر اینکه خدمت‌رسانی به مردم باید در شمار اولویت‌های اصلی کشور قرار گیرد افزود: پس از حوادث و فشارهای اخیر، مسئولان باید قدر مردم را بیش از گذشته بدانند و با افزایش خدمات، پاسخگوی مطالبات و نیازهای آنان باشند.

جلالی ادامه داد: این مسئولیت تنها بر عهده یک دستگاه نیست، بلکه هر سه قوه باید برای بهبود شرایط جامعه تلاش بیشتری کنند. مجلس شورای اسلامی، دستگاه قضایی و مجموعه دولت، به‌ویژه دستگاه‌های اجرایی و اداری، باید با هم‌افزایی و چند برابر کردن تلاش‌های خود، در مسیر حل مشکلات مردم گام بردارند.

کاهش فشارهای اقتصادی، راهکار تقویت تاب‌آوری جامعه

رئیس مجمع نمایندگان استان مرکزی با اشاره به فشارهای اقتصادی و معیشتی و تلاش دشمن برای تضعیف روحیه عمومی جامعه تأکید کرد: یکی از راهبردهای دشمن، کاهش توان تحمل و تاب‌آوری مردم در برابر مشکلات است؛ ازاین‌رو، مسئولان باید با رسیدگی جدی به مسائل اقتصادی و معیشتی، اجازه ندهند فشارهای موجود به تضعیف اعتماد عمومی و انسجام ملی منجر شود.

وی با اشاره به تهدیدهای دشمنان علیه ایران و سابقه تمدنی کشور افزود: ایران از پیشینه‌ای تاریخی و تمدنی برخوردار است و در برابر چنین تهدیدهایی، حفظ وحدت ملی، تقویت توان داخلی و افزایش رضایتمندی مردم اهمیت ویژه‌ای دارد.

جلالی تصریح کرد: امروز میدان خدمت‌رسانی به مردم از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و همه مسئولان باید با احساس مسئولیت بیشتر، رفع مشکلات جامعه را در اولویت قرار دهند؛ چراکه هر اندازه خدمات مؤثرتر و پاسخگویی دستگاه‌ها بیشتر باشد، تاب‌آوری مردم در برابر فشارهای دشمن نیز تقویت خواهد شد.