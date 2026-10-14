مسابقات مهارتی کارکنان وظیفه سپاه در اصفهان با ۱۲ رشته تخصصی آغاز شد

سردار سرتیپ پاسدار مجتبی فدا در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اهمیت توانمندسازی جوانان در دوران خدمت سربازی اظهار کرد: چهارمین دوره مسابقات مهارتی کارکنان وظیفه با همکاری سازمان آموزش فنی‌وحرفه‌ای و جمعیت هلال‌احمر در ۱۲ رشته تخصصی کلید خورده است تا گامی مؤثر در جهت شناسایی استعدادهای برتر، ارتقای توانمندی‌های حرفه‌ای و فراهم‌سازی زمینه اشتغال پایدار برای جوانان برداشته شود.

وی با تأکید بر اینکه این مسابقات در سه مرحله شهرستانی، استانی و سازمانی طراحی و برنامه‌ریزی شده است، افزود: هدف اصلی از برگزاری این رویداد، ایجاد فضایی پویا و رقابتی برای سنجش مهارت‌های فنی سربازان و هموار کردن مسیر ورود آنان به بازار کار پس از پایان خدمت وظیفه عمومی است.

مهارت‌آموزی فرصتی راهبردی برای آینده شغلی جوانان است

فرمانده سپاه حضرت صاحب‌الزمان (عج) استان اصفهان با یادآوری تأکیدات رهبر معظم انقلاب اسلامی بر ضرورت توسعه مهارت‌آموزی در محیط‌های نظامی و پادگان‌ها تصریح کرد: دوران سربازی نباید صرفاً به عنوان یک دوره خدمتی تلقی شود، بلکه این دوران بهترین فرصت برای کسب تخصص‌های کاربردی، افزایش مهارت‌های فردی و ارتقای آمادگی جوانان برای مواجهه با چالش‌های اقتصادی جامعه است.

سردار فداء ادامه داد: برگزاری مستمر این مسابقات، علاوه بر ایجاد انگیزه مضاعف در میان کارکنان وظیفه، بستری مناسب را فراهم می‌کند تا ظرفیت‌های پنهان و تخصصی جوانان شناسایی شده و به سمت فعالیت‌های تولیدی، خدماتی و اشتغال‌آفرین هدایت شوند.

وی درباره جزئیات و جدول زمان‌بندی این دوره از رقابت‌ها گفت: فرآیند ثبت‌نام داوطلبان تا ۲۵ مهرماه از طریق دفاتر مهارت‌آموزی مستقر در یگان‌های نظامی انجام شده و مسابقات مرحله انتخابی شهرستانی نیز تا پایان مهرماه به اتمام می‌رسد.

به گفته فرمانده سپاه استان اصفهان، مرحله استانی این مسابقات همراه با برگزاری دوره‌های آمادگی و آزمون‌های عملی از ۱۰ تا ۲۰ آبان‌ماه برگزار خواهد شد و در نهایت، نفرات برتر استان به مرحله کشوری و سازمانی راه می‌یابند تا رقابت نهایی از دوم تا پنجم آذرماه به‌صورت کاملاً عملی و پروژه‌محور برگزار شود.

از پاداش‌های نقدی تا تسهیلات ۲۰۰ میلیون تومانی اشتغال

سردار فداء با اشاره به مشوق‌های جذاب و انگیزشی در نظر گرفته‌شده برای برگزیدگان مسابقات مهارتی بیان کرد: پاداش نقدی تا سقف ۱۰ میلیون تومان، بخشش اضافه‌خدمت سنواتی تا ۴۵ روز، اعطای مرخصی‌های تشویقی، اولویت در دریافت وام‌های خوداشتغالی، اولویت در فرآیند استخدام و گزینش و همچنین حق انتخاب یگان محل خدمت، از جمله امتیازات ویژه‌ای است که برای نفرات برتر این دوره پیش‌بینی شده است؛ ضمن اینکه در پایان از فرماندهان و رده‌های برتر پیشگام در حوزه مهارت‌آموزی نیز تجلیل به عمل می‌آید.

وی به رقابت سربازان در ۱۲ رشته متنوع اشاره کرد و افزود: «آمادگی جسمانی، حفاظت فیزیکی، کمک‌های اولیه و امداد، برنامه‌نویسی پایتون، عکاسی دیجیتال، تعمیر سخت‌افزار تلفن همراه، تعمیر خودرو سبک، نصب دوربین مداربسته، برق ساختمان، تعمیر آب‌گرم‌کن و پکیج، نصب و تعمیر کولر گازی و اسپیلت و آرایشگری مردانه» رشته‌هایی هستند که شرکت‌کنندگان در آن‌ها با یکدیگر به رقابت می‌پردازند.

فرمانده سپاه حضرت صاحب‌الزمان (عج) استان اصفهان در پایان خاطرنشان کرد: هم‌زمان با اجرای این مسابقات، ثبت‌نام تسهیلات اشتغال‌زایی ویژه سربازان مهارت‌دیده دارای کارت پایان خدمت نیز آغاز شده است و واجدین شرایط می‌توانند از طریق سامانه «سماسو»، وام خوداشتغالی به مبلغ ۲۰۰ میلیون تومان با نرخ سود چهار درصد و بازپرداخت پنج‌ساله را دریافت کنند تا گامی استوار در مسیر تحقق اشتغال مولد و خوداتکایی جوانان برداشته شود.