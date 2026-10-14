  1. بین الملل
  2. اوراسیا
۲۲ مهر ۱۴۰۵، ۱۰:۳۶

مقام روس: احتمال توقف کامل حمایت خارجی از اوکراین وجود دارد

مقام روس: احتمال توقف کامل حمایت خارجی از اوکراین وجود دارد

معاون اول کمیته امور بین‌الملل شورای فدراسیون روسیه گفت اتحادیه اروپا ممکن است به پیروی از آمریکا، حمایت از اوکراین را متوقف کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ریانووستی، «ولادیمیر جباروف» معاون اول کمیته امور بین‌الملل شورای فدراسیون روسیه پیش‌بینی کرد که در صورت کاهش حمایت آمریکا از اوکراین، کشورهای اروپایی نیز به‌تدریج از حمایت نظامی از کی‌یف عقب‌نشینی کنند.

جباروف با انتقاد از عملکرد دولت اوکراین گفت: کی‌یف به کمک‌های خارجی متکی است و این وضعیت نمی‌تواند برای همیشه ادامه داشته باشد.

این سناتور روس افزود: کشورهای اروپایی به‌تدریج حمایت خود از کی‌یف را کاهش خواهند داد و اگر اتحادیه اروپا به این نتیجه برسد که آمریکا قصد دارد از مناقشه اوکراین فاصله بگیرد، ممکن است تأمین تسلیحات برای این کشور نیز متوقف شود.

وی گفت: کاهش حمایت واشنگتن می‌تواند اراده کشورهای اروپایی برای ادامه کمک‌های نظامی به اوکراین را تضعیف کند و زمینه را برای توقف این حمایت‌ها فراهم سازد.

کد مطلب 6977494

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها