به گزارش خبرنگار مهر ، حجت‌الاسلام رضا نوری صبح شنبه در همایش کارگزاران حج و زیارت خراسان شمالی که در اتاق بازرگانی بجنورد برگزار شد، با اشاره به تأثیر معنوی سفر حج بر زندگی انسان اظهار کرد: سفر حج مقطعی مهم در زندگی انسان است که آمادگی روحی، بررسی احکام، حلالیت‌طلبی از مردم و مراقبت از رفتار و اعمال، زمینه تحول معنوی را در فرد فراهم می‌کند.

وی افزود: حضور در خانه خدا و مشاهده کعبه می‌تواند غرور، منیت و خودخواهی را در انسان درهم بشکند و زمینه بازنگری در رفتار و نگرش فرد به زندگی را فراهم کند. همچنین مناسک حج، از عرفات و مشعر تا دیگر مراحل این سفر، تجربه‌ای خاص و یادآور قیامت و روز محشر است.

نماینده ولی‌فقیه در خراسان شمالی با تأکید بر ضرورت شکرگزاری برای نعمت تشرف به اسلام و زیارت خانه خدا بیان کرد: زائران باید قدر این توفیق را بدانند و کارگزارانی که زمینه حضور و انجام مناسک زائران را فراهم می‌کنند نیز از فرصت خدمت به مهمانان خانه خدا بهره ببرند.

حجت‌الاسلام نوری با اشاره به سیره امام سجاد(ع) در خدمت به مردم و همچنین خاطره‌ای از دوران جوانی امام خمینی(ره) در سفر زیارتی مشهد، بر اهمیت خدمت به زائران تأکید کرد و گفت: در نقل‌های مربوط به زندگی امام خمینی(ره) آمده است که ایشان در سفر زیارتی به مشهد، برای خدمت به همراهان خود و آماده کردن چای اقدام می‌کردند؛ چراکه خدمت به زائران امام رضا(ع) را دارای ارزش معنوی می‌دانستند.

وی ادامه داد: کارگزاران حج و زیارت و روحانیون کاروان‌ها با راهنمایی زائران و مراقبت از صحت انجام مناسک عبادی آنان، خدمتی ارزشمند انجام می‌دهند و باید بدانند که این مسئولیت، فراتر از یک وظیفه اداری است.

نماینده ولی‌فقیه در خراسان شمالی همچنین با قدردانی از حضور مسئولان حوزه حج و زیارت در استان، بر ضرورت تقویت ظرفیت روحانیون بومی برای همراهی با کاروان‌های حج تأکید کرد.

حجت‌الاسلام نوری با اشاره به تفاوت‌های زبانی و فرهنگی زائران استان گفت: استفاده از روحانیون بومی می‌تواند ارتباط مؤثرتری میان زائران و روحانیون برقرار کند؛ چراکه برخی زائران، به‌ویژه در مناطق روستایی و میان گروه‌های مختلف زبانی، با افرادی که زبان و فرهنگ محلی آنان را می‌شناسند، ارتباط راحت‌تری برقرار می‌کنند.

وی افزود: حضور روحانیون بومی علاوه بر تسهیل ارتباط در طول سفر، پیش و پس از حج نیز می‌تواند زمینه استمرار ارتباط زائران با روحانیون و پاسخ‌گویی به پرسش‌های شرعی آنان را فراهم کند.

حجت‌الاسلام نوری با اشاره به پیگیری برگزاری آزمون ویژه جذب روحانیون در استان اظهار امیدواری کرد با فراهم شدن این امکان، شمار بیشتری از نیروهای بومی وارد این عرصه شوند و بخشی از مشکلات مربوط به تأمین و جابه‌جایی روحانیون کاروان‌ها کاهش یابد.

وی در پایان از حضور مسئولان و نمایندگان حوزه حج و زیارت در خراسان شمالی قدردانی کرد و بر لزوم همکاری و مشارکت روحانیون و کارگزاران برای ارتقای کیفیت خدمات‌رسانی به زائران تأکید کرد.