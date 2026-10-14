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۲۲ مهر ۱۴۰۵، ۱۰:۵۱

پس از چند ناکامی تلخ؛

وعده قلعه‌نویی به مردم؛ در جام ملت‌ها بهتر از جام‌جهانی خواهیم بود

وعده قلعه‌نویی به مردم؛ در جام ملت‌ها بهتر از جام‌جهانی خواهیم بود

سرمربی تیم ملی فوتبال ایران گفت: در جام ملت‌ها با تمام توان حضور خواهیم یافت و عملکرد بهتری نسبت به جام جهانی خواهیم داشت.

به گزارش خبرگزاری مهر، امیر قلعه‌نویی درباره برنامه‌های آتی مربوط به تیم ملی عنوان کرد: امور مربوط به تیم ملی در ساختمان پک مرکز ملی فوتبال آغاز شده است. برنامه‌های عملیاتی مربوطه به صورت ماه به ماه تنظیم شده و در سرفصل‌های منظم به انجام خواهد رسید.

وی ادامه داد: تیم ملی برای جام ملت‌های آسیا با توان مضاعفی آماده خواهد شد و عملکرد تیم ملی در این تورنمنت از جام جهانی و جام ملت‌های قبلی بهتر خواهد بود. تیم ملی به مسولیت ویژه خود برای این مسابقات آگاه است و برای حضور در جام ملت‌ها لحظه شماری می‌کنیم.

قلعه‌نویی افزود: در نشست هیئت رئیسه فدراسیون، گزارش های فنی را ارائه کردم. حتما حتما حضور در هر مسابقه‌ای به ویژه اگر رقابت ملی باشد برای امیرقلعه نویی فقط با کسب موفقیت و شادی دل مردم معنا پیدا می‌کند و برای این بازی ها هم همین موضوع صدق می‌کند. از هیات رئیسه محترم فدراسیون هم تشکر می‌کنم که در رویکردهای خود در جلسه همین نگاه را دنبال کردند که نشان دهنده درایت رئیس و هیات رئیسه است که فشار را از روی تیم برداشتند اما اعضا تیم ملی با همه توان برای رسیدن به موفقیت تلاش خواهند کرد.

سرمربی تیم ملی تاکید کرد: تیم ملی خانه ۹۰ میلیون ایرانی است و دعای خیر مردم ان‌شاءالله همراه این تیم خواهد بود. یقین دارم کیفیت تیم ملی در جام ملت‌های آسیا از مسابقات قبلی بالاتر خواهد بود.

کد مطلب 6977498

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    نظرات

    • ایرانی IR ۱۳:۱۴ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۲
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      با وجود شما و بازیکنان پا به سن گذاشته محاله.

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