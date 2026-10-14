صدور هشدار سطح زرد هواشناسی برای ایلام؛ رگبارهای پراکنده در راه است

سیروس نادری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به وضعیت جوی امروز استان اظهار کرد: بر اساس آخرین الگوهای پیش‌یابی، طی امروز در پاره‌ای از نقاط استان به‌ویژه نواحی شمالی، رگبار غالباً پراکنده همراه با رعد و برق و باد شدید موقتی مورد انتظار است و این شرایط می‌تواند به شکل نقطه‌ای منجر به آب‌گرفتگی معابر شود.

وی درباره وضعیت دما افزود: دمای هوا امروز تغییر چندانی نخواهد داشت، اما تا پایان هفته، وضعیت دمای استان دو تا سه درجه بالاتر از نرمال پیش‌بینی می‌شود و شهروندان باید نسبت به این افزایش نسبی دما توجه داشته باشند.

نادری با اشاره به وضعیت بارش در روزهای آینده تصریح کرد: برای حداقل یک هفته آینده، بارش مؤثر و قابل ملاحظه‌ای در استان انتظار نمی‌رود و جو استان به سمت پایداری نسبی پیش خواهد رفت؛ هرچند ممکن است بارش‌های بسیار ضعیف و پراکنده نیز رخ دهد، اما بارش مؤثر نخواهد بود.

وی در پایان تأکید کرد: با توجه به شرایط پیش‌رو، شهروندان می‌توانند برای اطلاع از آخرین وضعیت جوی، گزارش‌های روزانه هواشناسی را دنبال کنند و در صورت تردد در نواحی شمالی استان، احتیاط لازم را داشته باشند.