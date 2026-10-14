نمایش «شیدور» و «آدریانا مسافری از ایتالیا» در جشنواره «باران»

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی مرکز گسترش سینمای مستند، تجربی و پویانمایی، مستندهای «شیدور» از شهرام حیدریان و «آدریانا مسافری از ایتالیا» از حبیب علوانی از تولیدات مرکز گسترش سینمای مستند، تجربی و پویانمایی به بخش مسابقه هشتمین جشنواره فیلم طبیعت «باران» در هندوستان راه یافتند.

جشنواره بین‌المللی فیلم طبیعت «باران» RAIN، راهی برای روایتگری درباره مسائل محیط‌ زیستی است. رویدادی که فیلمسازان خلاق و آینده‌نگر را از سراسر جهان گردهم می‌آورد تا با تکیه بر عشق مشترکشان به طبیعت، زیبایی‌ها و در عین حال آسیب پذیری جهان، مسائل محیط زیستی را به تصویر بکشند.

این جشنواره هفت تا نهم آبان ۱۴۰۵ در کرالای هندوستان برگزار می‌شود. «شیدور» روایتی محیط زیستی درباره جزیره‌ای اطراف لاوان دارد، «آدریانا مسافری از ایتالیا» درباره فلامینگوی مهاجری است که از ایتالیا به ایران کوچ می‌کند.

این ۲ فیلم توسط واحد بین‌الملل مرکز گسترش سینمای مستند، تجربی و پویانمایی به این جشنواره ارسال شده‌اند.