به گزارش خبرنگار مهر ، مسلم ربانیان صبح چهارشنبه در جشن هفته ملی کودک که در سالن آمفی تئاتر اداره کل کانون پرورش فکری خراسان شمالی برگزار شد با تاکید بر ضرورت توجه مدیران به نیازهای کودکان و نوجوانان گفت: این قشر باید در تصمیم‌سازی‌های مرتبط با زندگی و آینده خود نقش داشته باشند و صدای آنان در برنامه‌ریزی‌های استان شنیده شود.

ربانیان تصریح کرد: مدیران دستگاه‌های اجرایی استان باید نگاه ویژه‌ای به کودکان و نوجوانان داشته باشند و نیازها، دغدغه‌ها و خواسته‌های آنان را در تصمیم‌گیری‌های خود مدنظر قرار دهند.

وی با طرح این پرسش که سهم کودکان در تصمیمات مدیران و برنامه‌های اجرایی استان چیست، افزود: بخش قابل توجهی از موضوعات و مسائل شهرستان‌ها به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم با زندگی کودکان ارتباط دارد؛ از این رو ضروری است نیازها و دیدگاه‌های این گروه در فرآیند تصمیم‌سازی‌ها مورد توجه قرار گیرد.

مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان خراسان‌شمالی با بیان اینکه کودکان نباید صرفا مخاطب برنامه‌ها و تصمیمات مسوولان باشند، تصریح کرد: باید زمینه‌ای فراهم شود تا کودکان بتوانند دیدگاه‌ها، پیشنهادها و مطالبات خود را بیان کنند و در تصمیم‌سازی‌های مرتبط با مسائل خود نقش‌آفرین باشند.

ربانیان ادامه داد: کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان آمادگی دارد با بهره‌گیری از ظرفیت‌ها و امکانات خود، زمینه شنیده‌شدن صدای کودکان را فراهم کند و بستر مناسبی برای انعکاس دیدگاه‌های آنان به مدیران و مسئولان استان ایجاد کند.

وی خاطرنشان کرد: توجه به مشارکت کودکان در تصمیم‌سازی‌ها می‌تواند به شناخت دقیق‌تر نیازهای این قشر و تدوین برنامه‌هایی متناسب با خواسته‌ها و شرایط زندگی آنان کمک کند.