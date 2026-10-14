آغاز عملیات آسفالت و بهسازی معابر روستایی در مهرستان و خاش

امین عدیلی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در راستای توسعه زیرساخت‌های روستایی و بهبود کیفیت زندگی روستاییان، پروژه زیرسازی و آسفالت روستای گروک از توابع شهرستان مهرستان با اعتباری بالغ بر پنج میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان اجرا شده است.

مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی سیستان و بلوچستان افزود: این پروژه با مشارکت بخش خصوصی و به همت بنیاد مسکن انقلاب اسلامی سیستان و بلوچستان، در مساحت ۸ هزار و ۸۰۰ مترمربع اجرا شده و نقش مؤثری در بهسازی معابر و تسهیل تردد اهالی دارد.

وی ادامه داد: در شهرستان خاش نیز با همکاری بنیاد مسکن و دهیاری‌ها، عملیات کفسازی و بهسازی معابر روستایی در چهار روستای بخش ایرندگان به مساحت مجموع ۱۹ هزار مترمربع، تا یک ماه آینده آغاز می‌شود.

عدیلی با اشاره به اجرای عملیات کفسازی در روستای بالا قلعه خاش بیان کرد: این پروژه به مساحت یک‌هزار و ۴۰۰ مترمربع و با اعتباری بالغ بر سه میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان در حال اجراست.

وی درباره روند اجرای طرح هادی روستایی در این دو شهرستان گفت: تاکنون طرح هادی در ۲۵ روستای بالای ۲۰ خانوار شهرستان مهرستان اجرا شده و بر اساس سند توسعه، اجرای این طرح در ۲۵ روستای دیگر نیز پیش‌بینی شده است.

مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی سیستان و بلوچستان خاطرنشان کرد: شهرستان خاش دارای ۲۵۹ روستای بالای ۲۰ خانوار است که تاکنون ۴۲ روستا از اجرای طرح هادی بهره‌مند شده‌اند و در برنامه سه‌ساله توسعه نیز اجرای این طرح در ۲۰ روستای دیگر پیش‌بینی شده است.