به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی پروژه، کتاب «کارگردانی تئاتر عروسکی در عصر چندرسانه‌ای» نوشته شادی اسدپور و میرعلیرضا دریابیگی، با محوریت بررسی تحولات تئاتر عروسکی معاصر و تأثیر رسانه‌های دیجیتال بر شیوه‌های اجرا و کارگردانی، منتشر شد.

این اثر حاصل پژوهش و بازنگری در پایان‌نامه کارشناسی ارشد شادی اسدپور در رشته کارگردانی تئاتر است که با هدایت و راهنمایی میرعلیرضا دریابیگی انجام شده است.

نویسندگان در این کتاب به بررسی رابطه تئاتر عروسکی با رسانه‌های معاصر و فناوری‌های دیجیتال پرداخته‌اند و مفاهیم بنیادین «عروسک»، «جان‌بخشی» و «عروسک‌گردان» را در بستر تحولات هنرهای اجرایی بازخوانی کرده‌اند. تعامل تئاتر عروسکی با هنرهایی همچون پرفورمنس، رقص، موسیقی، سینما و هنرهای تجسمی و تأثیر این پیوند بر شکل‌گیری زبان اجرایی معاصر نیز از دیگر محورهای این پژوهش است.

این کتاب در چهار فصل تدوین شده و موضوعاتی همچون تاریخچه عروسک و نمایش عروسکی در ایران و جهان، گونه‌های این هنر، تحولات تئاتر عروسکی معاصر، رابطه عروسک با بدن اجراگر و شیء اجرایی و پیوند نمایش عروسکی با رسانه‌ها را در بر می‌گیرد.

ضمنا این اثر با رویکردی پژوهشی و میان‌رشته‌ای، ظرفیت‌های تئاتر عروسکی در مواجهه با رسانه‌های نوین را بررسی می‌کند و می‌تواند مورد استفاده دانشجویان، پژوهشگران و علاقه‌مندان به هنرهای اجرایی قرار گیرد.

کتاب «کارگردانی تئاتر عروسکی در عصر چند رسانه‌ای» نوشته شادی اسدپور و میرعلیرضا دریابیگی توسط نشر دریابیگی منتشر شده و در دسترس عموم قرار گرفته است.