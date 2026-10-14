اشتغال ۴۲۰۰ نفر در صنعت سمنان؛ شاخص اشتغال صنایع بهبود یافت

به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا قدس صبح چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران در محل اداره کل صمت با ارائه آمار طی بازه شش ماهه نخست سال جاری اظهار کرد: بهره‌برداری از این واحدهای صنعتی زمینه اشتغال حدود چهار هزار و ۲۰۰ نفر را در استان سمنان فراهم کرده است.

وی با اشاره به رشد شاخص‌های صنعتی استان در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته افزود: اشتغال‌زایی در بخش صنعت ۷۶ درصد و میزان سرمایه‌گذاری انجام‌شده ۱۴۹ درصد افزایش یافته است.

معاون امور صنایع اداره‌کل صنعت، معدن و تجارت استان سمنان با اشاره به روند صدور مجوزهای صنعتی بیان کرد: طی بازه مذکور ۳۱۷ مجوز صنعتی در استان صادر شد که ۱۰۶ مورد آن پروانه بهره‌برداری و ۲۱۱ مورد جواز تأسیس بوده است.

قدس ادامه داد: برای واحدهایی که در این مدت جواز تأسیس دریافت کرده‌اند، بیش از ۱۲۷ هزار میلیارد ریال سرمایه‌گذاری پیش‌بینی شده که با اجرای این طرح‌ها، زمینه اشتغال حدود شش هزار نفر فراهم خواهد شد.

وی درباره وضعیت موجود صنعت استان نیز گفت: بر اساس پایش انجام‌شده، اکنون دو هزار و ۲۸۴ واحد صنعتی دارای پروانه بهره‌برداری در استان سمنان فعال هستند.

معاون امور صنایع اداره‌کل صنعت، معدن و تجارت استان سمنان افزود: فعالیت این واحدها با سرمایه‌گذاری حدود ۴۹۰ هزار میلیارد ریال، زمینه اشتغال بیش از ۶۱ هزار نفر را فراهم کرده است.