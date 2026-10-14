به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام محمد الله‌یاری در مراسم تکریم و معارفه سرپرست مرکز اسلامی استان بوشهر ، ضمن قدردانی از آیت‌الله صفایی بوشهری، نماینده ولی‌فقیه در استان، و خیرمقدم به حجت‌الاسلام غلامعلی، دبیر شورای برنامه‌ریزی مدارس علوم دینی اهل‌سنت کشور و معاونین ایشان، بر ضرورت الگوگیری از سیره تبلیغی پیامبر اکرم (ص) تأکید کرد.

وی با اشاره به تجربیات خود در عرصه تبلیغ دین، خدمتگزاری جهادی و پیگیری مستمر امور را از اولویت‌های مسئولیت جدید خود برشمرد و تأکید کرد: مطالبات و درخواست‌های علمای اهل‌سنت را با جدیت دنبال خواهیم کرد؛ چراکه معتقدیم هر آنچه برای برادران شیعه است، باید برای برادران اهل‌سنت نیز مورد توجه قرار گیرد.

سرپرست مرکز اسلامی استان بوشهر در پایان، خود را خدمتگزار جامعه اهل‌سنت دانست و بر تلاش برای رفع مشکلات و تقویت فعالیت‌های دینی و فرهنگی استان تأکید کرد.