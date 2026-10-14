ساخت مسکن محرومان در تفریجان بدون دریافت آورده از متقاضیان

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود رضایی صبح چهارشنبه در بازدید از پروژه مسکن محرومان روستای تفریجان همدان اظهار کرد: منابع مالی این پروژه شامل تسهیلات قرض‌الحسنه ۴۰۰ میلیون تومانی، منابع حساب ۱۰۰ امام خمینی (ره)، کمک‌های کمیته امداد امام خمینی (ره) و مشارکت خیران بوده و از محل حساب ۱۰۰ حدود ۲۵۰ میلیون تومان، از سوی کمیته امداد ۵۰۰ میلیون تومان و از محل کمک‌های بلاعوض ۱۰۰ میلیون تومان برای هر واحد پیش‌بینی شده است.

وی با اشاره به نقش پر رنگ خیران و دارالایتام در این پروژه اظهار کرد: سنگ نمای ساختمان‌ها از سوی خیران اهدا شده و ۹۶ تن میلگرد نیز با مشارکت دارالایتام در اختیار طرح قرار گرفته است که این امر بخش مهمی از هزینه‌های غیر متقاضیان را پوشش داده است.

رئیس بنیاد مسکن استان همدان درباره مشخصات فنی این پروژه گفت: این مجموعه در قالب ساختمان‌های سه‌طبقه بدون نیاز به آسانسور در راستای کاهش هزینه‌های ساخت و نگهداری طراحی شده که بیشتر واحدها دارای مساحت حدود ۶۵ مترمربع و واحدهای طبقه سوم با نقشه ۲ خوابه حدود ۷۲ مترمربع مساحت دارند.

رضایی با تاکید بر اینکه تاکنون هیچ‌گونه آورده‌ای از متقاضیان این پروژه دریافت نشده است، خاطرنشان کرد: تمامی متقاضیان خانه امید از خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و دارالایتام هستند و هدف این بوده که بدون تحمیل فشار مالی سنگین به این خانوارها زمینه خانه‌دار شدن آن‌ها فراهم شود.

وی در پایان با اشاره به پیشرفت مناسب عملیات اجرایی یادآور شد: برای تکمیل بخش‌های باقی‌مانده و آماده‌سازی نهایی واحدها برآورد می‌شود حدود ۶۰ میلیارد تومان اعتبار دیگر مورد نیاز باشد که تداوم حمایت نهادهای ذی‌ربط و خیران روند اتمام و تحویل این واحدها را به خانوارهای واجد شرایط سرعت خواهد بخشید.