علی فولادی‌راد در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره دلایل برکناری‌اش از دبیری انجمن سپک‌تاکرا اظهار کرد: من نزدیک به ۱۱ سال است که از تهران خارج شده‌ام و در شهرستان گرگان زندگی می‌کنم. پیش از حضور آقای زارع به‌عنوان سرپرست موقت انجمن آقای آزاد ریاست انجمن را بر عهده داشتند و من نیز در دوره ریاست ایشان مسئولیت دبیری را انجام می‌دادم. از سال ۱۳۹۴ در گرگان زندگی می‌کنم و در تمام این سال‌ها بدون دریافت حقوق و بیمه امور دبیری انجمن را پیش می‌بردم و از این بابت نیز مشکلی وجود نداشت.

وی ادامه داد: پس از حضور آقای زارع در ابتدا شرایط به شکل عادی پیش می‌رفت و حدود یک سال نخست روند آشنایی و انجام امور مدیریتی طی شد. اما از فروردین‌ماه ۱۴۰۵ موضوع تغییر مسئولیت من مطرح شد. به گفته ایشان معاون وزیر تأکید کرده بود که چون من در تهران حضور ندارم باید فرد دیگری جایگزینم شود. برای من عجیب بود که چرا موضوع محل سکونت دبیر یک انجمن ورزشی تا این اندازه مورد تأکید قرار گرفته است؛ به‌ویژه اینکه این رشته از نظر تعداد ورزشکاران، مربیان و داوران جامعه آماری گسترده‌ای ندارد.

فولادی‌راد خاطرنشان کرد: حدود یک هفته پیش از سفرم به ناگویا آقای زارع با من صحبت کرد و پیشنهاد داد با توجه به اینکه انجمن در مسیر استقلال قرار گرفته است مسئولیت دبیری را به فرد دیگری واگذار کنم و خودم در جایگاه مسئول روابط بین‌الملل فعالیت داشته باشم. قرار بود آقای ایمان پناهی مسئولیت دبیری را بر عهده بگیرد. من نیز مخالفتی نداشتم اما درخواست کردم پیش از نهایی شدن این تصمیم با رئیس فدراسیون آسیایی سپک‌تاکرا که حدود ۲۵ سال با ایشان همکاری داشته‌ام صحبت کنم تا این تغییر به شکلی انجام شود که سوءبرداشتی درباره کنار گذاشتن افراد باسابقه ایجاد نشود. با این پیشنهاد موافقت شد و قرار بود پس از گفتگو با ایشان موضوع نهایی شود.

وی افزود: با این حال حدود ۵ یا ۶ روز بعد از طریق آقای آزاد مطلع شدم که برکناری من اعلام شده است. پس از پیگیری از دوستان نیز متوجه شدم در گروه مدیران سپک‌تاکرا اعلام کرده‌اند که دیگر دبیر انجمن نیستم و از آن پس آقای ایمان پناهی امور مربوط را انجام خواهند داد. من نیز با این تصمیم کنار آمدم و پیام خداحافظی خود را در گروه انجمن منتشر کردم اما پس از آن مباحث و مطالبی درباره این موضوع مطرح شد که به اعتقاد من لازم است درباره آنها توضیح دهم.

روایت فولادی‌راد از ورود سپک‌تاکرا به ایران

دبیر سابق انجمن سپک‌تاکرا در ادامه با اشاره به سابقه فعالیت خود در این رشته گفت: موضوع مهم‌تری که می‌خواهم درباره آن صحبت کنم، مسئله ورود سپک‌تاکرا به ایران و ادعاهای مطرح‌شده درباره بنیان‌گذاری آن است. من در سال ۱۳۸۱ پس از آشنایی با این رشته در جریان سفر به تایلند برای پوشش مسابقه ایران و تایلند در مقدماتی جام جهانی ۲۰۰۲ تصمیم گرفتم سپک‌تاکرا را به ایران معرفی کنم. قوانین این رشته را ترجمه کردم، مقاله‌ای درباره آن نوشتم و مدارک مربوط را به سازمان تربیت بدنی وقت ارائه دادم.

وی ادامه داد: در آن زمان مهندس مهرعلیزاده ریاست سازمان تربیت بدنی را بر عهده داشت و آقای کفاشیان نیز مسئول امور مشترک فدراسیون‌ها بود. مدارک ارائه‌شده بررسی و تأیید شد و از من خواستند با فدراسیون‌های مختلف رایزنی کنم تا مشخص شود کدام مجموعه برای پذیرش این رشته آمادگی دارد. پس از مذاکره با فدراسیون فوتبال و نرسیدن به توافق سازمان تربیت بدنی مرا به فدراسیون ورزش‌های همگانی ارجاع داد. در همان سال ۱۳۸۱ نیز آقای علیپور حکمی برای من به‌عنوان رئیس کمیته سپک‌تاکرا صادر کرد.

فولادی‌راد خاطرنشان کرد: در همان مقطع خبر انتخاب آقای وحید ابوالحسنی به‌عنوان مسئول سپک‌تاکرای استان تهران نیز منتشر شد. پس از آن در جریان فعالیت‌هایم در فدراسیون ورزش‌های همگانی با ایشان آشنا شدیم و قرار شد همکاری داشته باشیم البته این همکاری مدت زیادی ادامه پیدا نکرد و پس از مدتی ایشان از فعالیت در آن مجموعه فاصله گرفتند. اکنون پس از گذشت حدود ۲۲ سال بحث‌هایی درباره بنیان‌گذاری این رشته مطرح شده که لازم می‌دانم با استناد به مدارک موجود درباره آن توضیح دهم.

پرسش درباره اسناد و نحوه ثبت رشته

وی با اشاره به گواهی و مستنداتی که مدعی است در اختیار دارد، افزود: یکی از موضوعاتی که برای من محل سؤال است گواهی منتسب به آقای حسینی رئیس وقت آکادمی ملی المپیک درباره معرفی آقای ابوالحسنی به‌عنوان بنیان‌گذار این رشته است. من برای آقای حسینی احترام قائلم و ایشان از استادان من هستند اما این پرسش را مطرح می‌کنم که آیا آکادمی ملی المپیک اختیار قانونی داشته است که با مهر و امضای خود بنیان‌گذاری یا ثبت یک رشته ورزشی در کشور را تعیین کند؟

فولادی‌راد ادامه داد: سازمان تربیت بدنی وقت درباره مدارک ارائه‌شده از سوی من مکاتبه کرده بود و این موضوع به فدراسیون ورزش‌های همگانی ارجاع شد. پس از آن نیز احکام و مکاتباتی درباره فعالیت کمیته سپک‌تاکرا و معرفی من به نهادهای مربوط صادر شد. بنابراین انتظار دارم مبنای صدور گواهی‌های بعدی و نحوه اعلام بنیان‌گذار این رشته به‌صورت روشن توضیح داده شود. همچنین درباره تاریخ تأسیس این رشته در ایران و ارتباط آن با اسناد سال‌های ۱۳۸۱ و ۱۳۸۲ پرسش‌هایی دارم که لازم است پاسخ داده شوند.

وی تصریح کرد: من آمادگی دارم در هر فضایی که طرف مقابل مناسب بداند با ارائه اسناد و مدارک موجود درباره این موضوع گفتگو کنم. هدفم این است که تاریخچه ورود و توسعه سپک‌تاکرا در ایران بر اساس مستندات بررسی شود و ابهامات موجود برطرف شود.

انتقاد از وضعیت فعلی انجمن سپک‌تاکرا

دبیر سابق انجمن سپک‌تاکرا در بخش دیگری از صحبت‌هایش با انتقاد از آنچه روند فعلی مدیریت انجمن خواند، اظهار کرد: در غیاب من و در حالی که در ایران حضور نداشتم جلسه‌ای در آکادمی ملی المپیک برگزار شد و به گفته من در آن جلسه آقای ابوالحسنی به‌عنوان پدر این رشته معرفی شد. این مسئله برایم قابل‌قبول نیست زیرا افراد متعددی در طول سال‌ها برای ورود، توسعه و تثبیت این رشته در ایران تلاش کرده‌اند و نمی‌توان نقش آنها را نادیده گرفت.

وی افزود: آقای علیپور، آقای رضا فیض‌آبادی، آقای آزاد و افراد دیگری در شکل‌گیری و پیشرفت این رشته نقش داشته‌اند. آقای آزاد حدود ۱۳ سال برای این رشته زحمت کشیدند و من نیز سال‌ها برای توسعه سپک‌تاکرا در کشور تلاش کردم. در شرایطی که برای آموزش و گسترش این رشته به شهرهای مختلف سفر می‌کردیم و با دشواری‌های فراوان روبه‌رو بودیم نمی‌توان امروز تمام این تلاش‌ها را به نام یک نفر ثبت کرد.

فولادی‌راد با اشاره به وضعیت مسابقات سپک‌تاکرا در سال‌های اخیر خاطرنشان کرد: به اعتقاد من این رشته طی دو سال گذشته به یکی از ضعیف‌ترین مقاطع خود رسیده و تعداد مسابقات برگزارشده نیز محدود بوده است. ما مدت‌ها سکوت کردیم و امیدوار بودیم شرایط بهتر شود ولی نتیجه‌ای که انتظار داشتیم حاصل نشد. ما حتی برای آماده‌سازی بانوان جهت حضور در بازی‌های آسیایی برنامه‌ریزی کرده بودیم اما وضعیت موجود نگرانی‌هایی را درباره آینده این رشته ایجاد کرده است.

وی ادامه داد: از سوی دیگر معتقدم سرپرست موقت انجمن باید در درجه نخست زمینه برگزاری مجمع و انجام مقدمات انتخابات را فراهم کند. به نظر من تمرکز بر اختلافات و کنار گذاشتن افرا به‌جای حرکت در مسیر برگزاری انتخابات و سامان‌دهی امور کمکی به توسعه رشته نخواهد کرد. البته درباره حدود اختیارات سرپرست و انطباق تصمیمات با مقررات نیز باید مراجع ذی‌صلاح اظهارنظر کنند.

به دنبال ریاست و دبیری نیستم

فولادی‌راد در ادامه تأکید کرد: من به دنبال بازگشت به دبیری یا تصدی ریاست انجمن نیستم. جایگاه خودم را در فدراسیون‌های آسیایی و بین‌المللی دارم و با افتخار به‌عنوان یک ایرانی در این مجامع فعالیت می‌کنم و از منافع کشورم دفاع خواهم کرد. مسئله اصلی من این است که اجازه ندهیم تلاش و زحمات ۲۲ ساله افرادی که برای ورود و توسعه سپک‌تاکرا در ایران وقت گذاشته‌اند نادیده گرفته شود یا تمام این سابقه به نام یک فرد دیگر ثبت شود.

وی خاطرنشان کرد: تمام اسناد و مدارکی را که در اختیار دارم از جمله مکاتبات، احکام و مستندات مربوط به سال‌های ابتدایی ورود این رشته به ایران در صورت نیاز در اختیار رسانه قرار می‌دهم تا امکان بررسی دقیق موضوع فراهم شود. امیدوارم با انتشار مستندات و شنیده شدن دیدگاه‌های طرف‌های مختلف واقعیت‌های تاریخی این رشته روشن شود و توجه مسئولان بیش از گذشته به توسعه سپک‌تاکرا و حل مشکلات آن معطوف شود.