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۲۲ مهر ۱۴۰۵، ۱۱:۱۲

هواشناسی برای سکون جوی در اصفهان هشدار صادر کرد

هواشناسی برای سکون جوی در اصفهان هشدار صادر کرد

اصفهان- اداره کل هواشناسی استان اصفهان نسبت به پایداری شرایط جوی و سکون نسبی هوا از روز جمعه ۲۴ مهرماه هشدار سطح زرد صادر کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، هشدار سطح زرد رنگ زمانی صادر می‌شود که رخداد پدیده‌ای جوی ممکن است در سفرها و انجام کارهای روزمره اختلالاتی ایجاد کند. هشدار زرد رنگ برای آگاهی مردم صادر می‌شود تا بتوانند آمادگی لازم را برای مواجهه با پدیده‌ای جوی که از حالت معمول کمی شدت بیشتری دارد، داشته باشند؛ همچنین از سوی دیگر مسئولان نیز در جریان این هشدارها قرار می‌گیرند تا اگر لازم باشد تمهیداتی بیندیشند.

بر همین اساس اداره کل هواشناسی اصفهان با صدور هشدار سطح زرد اعلام کرد که به سبب پایداری جو و سکون نسبی هوا از روز جمعه تا یکشنبه (۲۴ تا ۲۶ مهر) نبود سرعت وزش باد در سطح زمین و لایه های مجاور، افزایش غلظت آلاینده های جوی در ساعات پایانی شب و نیمه اول روز پیش‌بینی می‌شود.

بنا بر اعلام هواشناسی اصفهان، سکون نسبی جو و احتمال افزایش غلظت آلاینده‌ها در مناطق مرکزی استان به ویژه کلانشهر اصفهان و شهرستان‌های برخوار (دولت آباد)، لنجان، فلاورجان، کبوتر آباد، مبارکه، مورچه خورت، شاهین شهر، میمه و نجف آباد وجود دارد.

هواشناسی نسبت به غبار آلودگی، افزایش غلظت آلاینده های جوی و کاهش دید و کیفیت هوا هشدار داده و توصیه کرده است که تدابیر لازم برای کاهش انتشار آلاینده ها از سوی دستگاه‌های ذی ربط اتخاذ شود.

هواشناسی همچنین بر لزوم پرهیز گروه‌های حساس جامعه (سالمندان، افراد دارای بیماری‌های قلبی و تنفسی، زنان باردار و کودکان) از انجام فعالیت‌های ورزشی در ساعات اولیه صبح تاکید کرده است.

کد مطلب 6977553

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