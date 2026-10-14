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۲۲ مهر ۱۴۰۵، ۱۱:۲۵

نام شهدای مدرسه میناب بر خودروی آتش‌نشانی شهرداری قدس ثبت شد

نام شهدای مدرسه میناب بر خودروی آتش‌نشانی شهرداری قدس ثبت شد

قدس- شهردار میناب از اقدام شهرداری قدس در نام‌گذاری یک دستگاه خودروی فوماتیک آتش‌نشانی به نام «ماکان ۱۶۸» به یاد شهدای مدرسه میناب قدردانی کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، حبیب‌الله سهرابی، در مراسم تجلیل از مدیریت شهری قدس در سالن اجتماعات پارلمان شهری این شهر، از اقدام شهرداری قدس در نام‌گذاری یک دستگاه خودروی فوماتیک آتش‌نشانی به نام «ماکان ۱۶۸» به یاد شهدای مدرسه میناب قدردانی کرد.

این مراسم با حضور علیرضا فاتحی‌نژاد، فرماندار شهرقدس، سعید شهلی، شهردار شهرقدس، اعضای شورای اسلامی شهر و جمعی از مدیران برگزار شد.

شهردار شهرقدس در این مراسم با تأکید بر ضرورت زنده نگه‌داشتن یاد شهدای دانش‌آموز اظهار کرد: مظلومیت کودکان بی‌گناه مدرسه شهید میناب نباید به فراموشی سپرده شود و نام‌گذاری یکی از خودروهای مجهز سازمان آتش‌نشانی شهرداری قدس به نام «ماکان ۱۶۸» در همین راستا انجام شده است.

وی افزود: این نام‌گذاری اقدامی نمادین برای پاسداشت یاد و خاطره شهدای دانش‌آموز و ثبت این یادبود در مجموعه مدیریت شهری قدس است.

حبیب‌الله سهرابی، شهردار میناب نیز با حضور در پارلمان شهری قدس، از این اقدام و توجه مدیریت شهری به زنده نگه‌داشتن یاد شهدای مدرسه میناب تجلیل کرد.

کد مطلب 6977561

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