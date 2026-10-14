به گزارش خبرنگار مهر، غریب مجنی صبح چهارشنبه در اجرای طرح نظارتی بازار شاهرود، اظهار کرد: برخورد با تخلفات صنفی در راستای صیانت از حقوق مصرف‌کنندگان و حفظ سلامت عمومی در دستور کار است.

وی اظهار کرد: در جریان گشت‌های مشترک بازرسی با حضور دادستان، نمایندگان تعزیرات حکومتی، پلیس و سایر دستگاه‌های نظارتی و بهداشتی، تخلفات دو واحد صنفی در شاهرود شناسایی و با هماهنگی مقام قضایی، این واحدها پلمب شدند.

مدیر جهاد کشاورزی شاهرود افزود: در پی گزارش‌ها و شکایات مردمی، یک واحد تولید فرآورده‌های گوشتی به دلیل رعایت نکردن ضوابط قانونی با دستور دادستان پلمب شد.

غریب مجنی ادامه داد: همچنین در بازرسی از واحدهای خبازی، یک نانوایی به دلیل عرضه خارج از شبکه ۱۰ کیسه آرد و با هماهنگی مقام قضایی پلمب شد.

سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان شاهرود، اضافه کرد: واحد پروتئین نیز به دلیل تخلفات بهداشتی و گوشت تاریخ گذشته پلمب شده است.

غریب مجنی با تأکید بر تداوم نظارت‌های میدانی بیان کرد: برخورد قانونی با تخلفاتی که سلامت عمومی و منافع اقتصادی مردم را تهدید می‌کند، با جدیت در دستور کار دستگاه‌های نظارتی قرار دارد.