استانداری تهران از ارسال فهرست تخلفات ساخت و ساز به دادستانی خبر داد

به گزارش خبرنگار مهر، زهرا احمدی، مدیرکل دفتر نظارت و صیانت از حریم شهری استانداری تهران می‌گوید، در دو تا سه ماه گذشته، حدود ۳۰۰ مورد ساخت‌وساز در حال انجام در اسلامشهر شناسایی شده که باید فوری متوقف شود.

زهرا احمدی هشدار داد، شهرداران و بخشدارانی که در این زمینه کوتاهی کنند، پرونده‌شان برای تصمیم‌گیری به مقام قضایی ارجاع می‌شود.

احمدی که صبح چهارشنبه در جلسه ستاد پیشگیری و مقابله با ساخت‌وسازهای غیرمجاز اسلامشهر سخن می گفت، افزود: این موارد از طریق سامانه پایش لحظه‌ای ثبت شده است.

او با اشاره به شرایط حساس کشور تأکید کرد: مقابله با ساخت‌وساز غیرمجاز نباید تحت‌تأثیر شرایط جنگی و مسائل اجتماعی قرار گیرد.

به گفته او، در صورت اقدام نکردن به‌موقع، افراد سودجو و فرصت‌طلب از این فضا سوءاستفاده خواهند کرد.

مدیرکل دفتر نظارت و صیانت از حریم شهری استانداری تهران تصریح کرد: استانداری با قاطعیت ایستاده است تا جلوی همه تخلفات در حوزه ساخت‌وسازهای غیرمجاز گرفته شود و در این مسیر هیچ مصلحت‌اندیشی پذیرفته نیست.

احمدی پیشگیری حین ساخت را اصل اساسی در این حوزه دانست و گفت: مقابله باید پیش از تثبیت تخلف انجام شود؛ یعنی هم‌زمان با اجرای عملیات ساختمانی، ابلاغیه صادر و از ادامه کار جلوگیری شود.

به گفته او، با این روش هم به مردم ضرر نمی‌رسد و هم دستگاه‌های مسئول با پیامدهای اجتماعی گسترده روبه‌رو نمی‌شوند.

او خطاب به شهرداران و بخشداران اعلام کرد از این پس فهرست موارد شناسایی‌شده برای فرماندار شهرستان و نسخه‌ای از آن برای دادستان ارسال می‌شود.

به گفته او، در صورت مشاهده ترک‌فعل، چه در محدوده شهر و چه در بخش‌ها، موضوع در اختیار مقام قضایی قرار می‌گیرد.

احمدی همچنین بر ارسال گزارش‌های روزانه شهرداری‌ها به استان، تعیین تکلیف حریم شهرستان‌ها و برگزاری جلسه مشترک با مدیرکل حریم شهرداری تهران تأکید کرد.

او در پایان با قدردانی از تلاش دستگاه‌های فعال در این حوزه گفت: هدف همه ما یکی است و همه می‌خواهیم این سرزمین برای آیندگان حفظ شود.