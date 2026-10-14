قادری: منابع مولدسازی املاک مازاد باید صرف توسعه عمرانی کردستان شود

به گزارش خبرنگار مهر، امیر قادری صبح چهارشنبه در جلسه کارگروه مولدسازی دارایی‌های دولت در سنندج، بر ضرورت استفاده از ظرفیت املاک مازاد دستگاه‌های اجرایی برای تأمین منابع مالی طرح‌های عمرانی تأکید کرد.

وی با بیان اینکه اجرای مولدسازی علاوه بر الزامات قانونی به فرهنگ‌سازی در دستگاه‌های اجرایی نیاز دارد، اظهار کرد: این سیاست باید در همه شهرهای استان دنبال شود و منابع حاصل از آن متناسب با اولویت‌های توسعه‌ای توزیع شود.

سرپرست معاونت هماهنگی امور عمرانی استاندار کردستان با اشاره به چالش‌های موجود در مسیر مولدسازی املاک دولتی افزود: مشکلات اجرایی نباید مانع استفاده از این ظرفیت قانونی شود و اقداماتی که به تأمین منافع عمومی و افزایش رضایتمندی مردم منجر شود، با جدیت پیگیری خواهد شد.

قادری همچنین بر ضرورت نظارت بر روند اجرای مصوبات کارگروه تأکید کرد و گفت: دبیرخانه کارگروه باید ضمن شناسایی املاک مازاد دستگاه‌های اجرایی، وضعیت مالکیت هر ملک را به‌صورت دقیق بررسی و مشخص کند و گزارش شفافی از میزان پیشرفت مصوبات ارائه دهد.

وی با تأکید بر نقش مدیران دستگاه‌های اجرایی در پیشبرد این سیاست بیان کرد: مدیرانی که در شناسایی و مولدسازی دارایی‌های مازاد عملکرد موفقی دارند، باید مورد تشویق قرار گیرند تا زمینه مشارکت بیشتر دستگاه‌ها در اجرای این طرح فراهم شود.

سرپرست معاونت هماهنگی امور عمرانی استاندار کردستان خاطرنشان کرد: استفاده هدفمند از ظرفیت املاک مازاد دولتی می‌تواند منابع مورد نیاز برای اجرای پروژه‌های عمرانی را تأمین کرده و به توسعه زیرساخت‌ها و رونق شهرهای استان کمک کند.