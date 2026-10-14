به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فرهنگسرای ارسباران، به مناسبت روز جهانی عصای سفید ویژه‌برنامه «شب شعر و موسیقی نابینایان» با حضور جمعی از شاعران، هنرمندان روشن‌دل و اهالی فرهنگ و هنر، روز پنجشنبه ۲۳ مهر ۱۴۰۵ ساعت ۱۸ با اجرای حمید سهرابی در فرهنگسرای ارسباران برگزار خواهد شد.

سخنرانی قدم علی سرامی شاعر و ترانه سرا و اجرای برنامه توسط عطیفه عطاران، عباس شرار، نرگس شرار، نیما طباطبایی از دیگر بخش های برنامه است.

همچنین مستند «نابینایان» به کارگردانی مرتضی طبسی و تهیه‌کنندگی هاتف شرار به نمایش درمی‌آید و بخش‌های متنوعی از اجرای موسیقی با حضور هنرمندان برگزار می‌شود.

اجرای پیانو و آواز توسط علی ترکی‌پور، اجرای قطعه «دل‌انگیزان» اثر پرویز مشکاتیان با هنرنمایی ارغوان حمسی (سنتور) و ماهگل مقتدر (عود)، اجرای گروه موسیقی «چکاد» از اصفهان، دونوازی پیانو و کلارینت توسط امید قربانی و سعیده حسن‌زاده و اجرای پیانو و آواز توسط پوریا حاتمی و هاتف شرار، از جمله بخش‌های موسیقایی این رویداد فرهنگی و هنری خواهد بود.

این برنامه با هدف پاسداشت توانمندی‌های هنری نابینایان و فراهم‌کردن فرصتی برای جلوه‌گری استعدادهای آنان در عرصه شعر و موسیقی برگزار می‌شود.