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۲۲ مهر ۱۴۰۵، ۱۱:۴۳

شب شعر و موسیقی نابینایان در فرهنگسرای ارسباران برگزار می‌شود

شب شعر و موسیقی نابینایان در فرهنگسرای ارسباران برگزار می‌شود

فرهنگسرای ارسباران به مناسبت روز جهانی عصای سفید، ویژه‌برنامه «شب شعر و موسیقی نابینایان» را با حضور جمعی از شاعران، هنرمندان و اهالی فرهنگ و هنر برگزار می‌کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فرهنگسرای ارسباران، به مناسبت روز جهانی عصای سفید ویژه‌برنامه «شب شعر و موسیقی نابینایان» با حضور جمعی از شاعران، هنرمندان روشن‌دل و اهالی فرهنگ و هنر، روز پنجشنبه ۲۳ مهر ۱۴۰۵ ساعت ۱۸ با اجرای حمید سهرابی در فرهنگسرای ارسباران برگزار خواهد شد.

سخنرانی قدم علی سرامی شاعر و ترانه سرا و اجرای برنامه توسط عطیفه عطاران، عباس شرار، نرگس شرار، نیما طباطبایی از دیگر بخش های برنامه است.

همچنین مستند «نابینایان» به کارگردانی مرتضی طبسی و تهیه‌کنندگی هاتف شرار به نمایش درمی‌آید و بخش‌های متنوعی از اجرای موسیقی با حضور هنرمندان برگزار می‌شود.

اجرای پیانو و آواز توسط علی ترکی‌پور، اجرای قطعه «دل‌انگیزان» اثر پرویز مشکاتیان با هنرنمایی ارغوان حمسی (سنتور) و ماهگل مقتدر (عود)، اجرای گروه موسیقی «چکاد» از اصفهان، دونوازی پیانو و کلارینت توسط امید قربانی و سعیده حسن‌زاده و اجرای پیانو و آواز توسط پوریا حاتمی و هاتف شرار، از جمله بخش‌های موسیقایی این رویداد فرهنگی و هنری خواهد بود.

این برنامه با هدف پاسداشت توانمندی‌های هنری نابینایان و فراهم‌کردن فرصتی برای جلوه‌گری استعدادهای آنان در عرصه شعر و موسیقی برگزار می‌شود.

کد مطلب 6977573
علیرضا سعیدی

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