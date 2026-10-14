به گزارش خبرگزاری مهر، احسان کرم‌زاده در حاشیه جلسه ستاد مناسب‌سازی لرستان، اظهار کرد: در این نشست، مصوبات جلسه پیشین و تکالیف تعیین‌شده برای دستگاه‌های اجرایی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

وی افزود: لرستان در حوزه مناسب‌سازی وضعیت مطلوبی دارد و دستگاه‌های اجرایی در این زمینه اقدامات قابل قبولی انجام داده‌اند. همچنین بر اساس ارزیابی‌های چند سال اخیر سازمان‌های کشوری، استان در شمار استان‌های ممتاز و برتر کشور قرار گرفته است.

هدف مناسب‌سازی؛ افزایش استقلال افراد دارای معلولیت

سرپرست معاونت عمرانی استانداری لرستان با تأکید بر ضرورت توجه به نیازهای افراد دارای معلولیت تصریح کرد: هدف از اجرای پروژه‌های مناسب‌سازی، ایجاد فضای زیستی بهتر و فراهم‌کردن شرایطی است که این افراد بتوانند با حداقل دشواری در مسیرهای شهری و بین‌شهری تردد کنند و هنگام مراجعه به ادارات و دستگاه‌های اجرایی با موانع کمتری روبه‌رو شوند.

کرم‌زاده ادامه داد: مناسب‌سازی باید به‌گونه‌ای انجام شود که افراد دارای معلولیت بتوانند ضمن حضور در محیط‌های شهری و اداری، امور روزمره خود را تا حد امکان به‌صورت مستقل انجام دهند.

تداوم نظارت و اجرای استانداردهای مناسب‌سازی

وی با اشاره به دیگر محورهای این نشست گفت: در این جلسه از دستگاه‌های اجرایی که اقدامات مناسبی در حوزه مناسب‌سازی انجام داده بودند، تقدیر شد و مصوباتی نیز برای پیگیری در جلسات آینده به تصویب رسید.

سرپرست معاونت عمرانی استانداری لرستان خاطرنشان کرد: جلسات ستاد مناسب‌سازی به‌صورت فصلی و در صورت ضرورت، دو بار در هر فصل برگزار می‌شود تا روند اجرای مصوبات و اقدامات دستگاه‌ها به‌طور مستمر پیگیری شود.

وی تأکید کرد: هدف از این پیگیری‌ها، اجرای مناسب پروژه‌های مورد نیاز در نقاط مختلف استان بر اساس ضوابط، استانداردها و مقررات مربوطه و فراهم‌کردن شرایط بهتر برای تردد و حضور افراد دارای معلولیت در فضاهای شهری و اداری است.